Belgia, încrezătoare în revirimentul de la Euro 2024 în fața României/ Belgienii au fost învinși de Slovacia în primul meci din grupă

Nu există panică în tabăra Belgiei, în ciuda înfrângerii șocante cu 1-0 în fața Slovaciei în meciul de debut la Campionatul European de luni, la Frankfurt, antrenorul Domenico Tedesco și jucătorii găsind puține greșeli în ceea ce privește prestația.

Rezultatul înseamnă că există o marjă mică de eroare atunci când Belgia va juca sâmbătă cu România, după ce aceasta din urmă a dispus de Ucraina cu 3-0 în primul meci din Grupa E, scrie Reuters.

O eroare la început de meci a lui Jeremy Doku a permis Slovaciei să înscrie prin Ivan Schranz în primele șapte minute, după care Belgia a ratat o mulțime de ocazii și a avut două goluri anulate de VAR.

Tedesco a pus înfrângerea mai degrabă pe seama ghinionului și a lipsei unei atingeri clinice, decât pe seama unor probleme mai profunde în cadrul echipei.

„Nu pot spune echipei prea multe despre ce trebuia să fie mai bine”, a declarat Tedesco reporterilor. „Ne-am creat multe oportunități. Oportunități mari. Dacă am fi marcat primul, asta ne-ar fi ajutat.

„Dar am avut controlul și nu am lăsat Slovacia să-și facă jocul. Singurul lucru care nu a fost perfect a fost finalizarea noastră”.

Căpitanul Kevin De Bruyne a considerat că, în general, echipa a părut să aibă controlul.

„A doua noastră repriză a fost mai bună”, a spus el. „Ne-am creat oportunități, le-am împins și nu am cedat prea mult. Nu am jucat rău, doar că nu am marcat. Bineînțeles că acum este necesar ca în al doilea meci să fim mai eficienți”.

Înlocuitorul Lois Openda, care a fost acuzat că a atins mingea cu mâna în faza premergătoare celui de-al doilea gol anulat al Belgiei, este încrezător că echipa sa va reuși să schimbe situația.

„În a doua repriză am presat bine și am jucat bine, doar că a lipsit golul. Trebuie să lucrăm la asta pentru al doilea meci. Nu va fi deocamdată cu cuțitul între dinți împotriva României. Știm să jucăm bine, așa cum am făcut-o și în calificări. Nu există presiune, avem calitatea, mentalitatea și încrederea grupului nostru. Va fi bine”.