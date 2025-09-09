G4Media.ro
pod rezina transnistria republica moldova
Photo: Minako Sasako / AP / Profimedia

Banca Mondială va acorda Republicii Moldova un grant de aproape 8 milioane de dolari pentru dezvoltarea durabilă a râului Nistru

Republica Moldova va beneficia de un grant în valoare de 7,9 milioane de dolari, oferit de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), pentru extinderea practicilor de management sustenabil al peisajului în bazinul râului Nistru. Comisia politică externă și integrare europeană din Parlament a aprobat astăzi avizul consultativ pentru încheierea Acordului de grant, potrivit Rador Radio România.

Banii vor fi utilizați pentru finanțarea proiectului „Restaurarea ecosistemelor pentru prevenirea poluării marine”, ce va fi implementat în perioada 2026 – 2030 de către Oficiul Național pentru Implementarea Proiectelor de Mediu, în coordonare cu Ministerul Mediului și Ministerul Finanțelor.

Proiectul are drept obiective reducerea poluării, restaurarea ecosistemelor forestiere și acvatice și creșterea rezilienței la schimbările climatice.

Sursa: RADIO CHIȘINĂU / Rador Radio România /.

