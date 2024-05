Baby Gang, un trapper italian, o detronează pe Taylor Swift în topuri chiar în săptămâna în care reintră în închisoare / Judecător: ”Ai o mare responsabilitate, milioane de tineri te ascultă”

Baby Gang, un cunoscut trapper italian, o elimină pe Taylor Swift de pe primul loc în topurile muzicale din peninsulă, dar tocmai s-a întors la închisoare după ce a postat pe rețelele de socializare fotografii în care apare cu o armă în mână, deși se afla în arest la domiciliu, scrie La Repubblica.

A intrat direct pe primul loc în topurile Fimi/Gfk, cu peste 32 de milioane de stream-uri în doar câteva zile. Toate single-urile de pe albumul său The Angel of Evil au intrat în top 100. Dar el, rapperul Baby Gang, este în închisoare, abia revenit din arest la domiciliu pentru o nouă încălcare a deciziilor instanței.

Zaccaria Mouhib, alias Baby Gang, s-a întors la închisoare pentru încălcarea arestului la domiciliu cu brățară electronică, lucru care a avut loc, potrivit judecătorilor Curții de Apel, prin postarea pe rețelele de socializare a unor fotografii în care apărea cu arma în mână îndreptată spre țintă și cu brățara electronică la vedere.

Are două condamnări până în prezent: una în primă instanță la patru ani și zece luni pentru un jaf și una la cinci ani și două luni pentru un schimb de focuri care a avut loc în vara anului 2022 într-o zonă de noapte din Milano.

Vestea revenirii sale în celulă a fost dată pe Instagram de pagina oficială a lui Baby Gang, staff-ul său scriind: „Tocmai l-au arestat pe Baby, de data aceasta acuzația este că a încălcat arestul la domiciliu postând pe rețelele de socializare”, se arată pe pagina respectivă. „Păcat că această pagină este administrată de echipa sa și nu de el personal și că tot conținutul postat aici a fost filmat în timpul permiselor emise de aceiași judecători care au dispus astăzi arestarea sa”, se mai precizează în postare.

La începutul lunii aprilie, trapperul se prezentase în fața judecătorilor de la secția de măsuri de prevenire autonome, spunând: „M-am schimbat, nu am încălcat niciodată o decizie a instanței, am făcut voluntariat și nu am greșit cu nimic. Victima sunt eu, am venit dintr-o situație care nu a fost ușoară, m-am schimbat și am vrut să merg la Sanremo anul acesta”, a spue el.

Judecătoarea Maria Gaetana Rispoli i-a replicat: „Trebuie să dai un exemplu bun, nu un exemplu rău, ai o mare responsabilitate, milioane de tineri te ascultă și eu îți dau lecții. Fără pistoale, fără arme, fără cocaină, pentru că ai ocazia să schimbi mentalitatăți, tu ai reușit să faci totul, găsește o cale”.