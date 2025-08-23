Baby boomers, noua frontieră a culturii de consum

Companiile de bunuri de larg consum pot face față „crizei natalității” dacă își schimbă direcția spre generația baby boomers. Scăderea natalității la minime istorice în lumea dezvoltată, combinată cu creșterea speranței de viață, rescrie piața globală pentru produsele pe care le consumăm, purtăm sau aplicăm pe piele, relatează Fashion Network.

Deși persoanele mai în vârstă dețin o putere de cumpărare mai mare, industria este încă mult mai preocupată de clienții tineri. Este momentul ca producătorii să acorde mai multă atenție „economiei de argint”, unde există o piață pentru toate, de la alimente și cosmetice la modă și chiar jucării.

Japonia, pionier în adaptarea la o populație îmbătrânită, are deja mall-uri dedicate seniorilor și roboți-asistenți. Dar și Europa, și SUA intră rapid în aceeași tendință. Potrivit datelor Biroului de Recensământ din SUA (Vintage 2024 Population Estimates), diferența dintre numărul copiilor și cel al vârstnicilor se micșorează tot mai mult.

Chiar dacă seniorii cheltuie mai mult pe călătorii și restaurante, moda pentru vârstnici rămâne neglijată. Există o piață pentru haine elegante, dar adaptate „fashioniștilor de argint”. Având în vedere și activele acumulate de-a lungul vieții, segmentul se dovedește extrem de atractiv într-un context în care cererea globală scade.

Detalii simple precum gulerul mai înalt, mâneci mai lejere, lungimi adaptate și mai multe buzunare ar putea face diferența. Pentru cei foarte în vârstă, devine esențială și ușurința în îmbrăcare: talie elastică, închideri frontale sau înlocuirea nasturilor cu scai. Modele din hainele pentru copii, adaptate pentru mobilitate redusă, pot fi o sursă de inspirație. Marks & Spencer, de pildă, a lansat o linie pentru copii cu dizabilități, folosind țesături moi și deschideri ascunse. Nu e greu de imaginat astfel de soluții și pentru seniori.

Cea mai mare oportunitate pentru companii vine însă din fenomenul descris de WGSN drept „living for longevity”, pregătirea pentru mulți ani trăiți în plus.

Industria de wellness și beauty este deja în avangardă: cremele stimulează producția de colagen, suplimentele cu vitamine și creatină susțin musculatura și sănătatea cerebrală, iar Nestlé explorează formule pentru încetinirea degradării celulare, care se accelerează după 60 de ani.

Deși atenția companiilor rămâne fixată pe Gen Z și Gen Alpha, înțelegerea nevoilor lor viitoare și a felului în care vor îmbătrâni le-ar putea face mai reziliente într-o lume marcată de schimbări demografice rapide.