G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Avocatul lui Plahotniuc afirmă că acesta doreşte să revină în Republica Moldova,…

Avocatul lui Plahotniuc afirmă că acesta doreşte să revină în Republica Moldova, după ce Grecia i-a suspendat extrădarea

Articole18 Sep 1 comentariu

Oligarhul moldovean Vladimir Plahotniuc, încarcerat în Grecia după ce a fugit de justiţia ţării sale, insistă să se întoarcă la Chişinău după ce procesul său de extrădare către Republica Moldova a fost suspendat miercuri de Ministerul grec al Justiţiei, a declarat joi presei avocatul său, potrivit agenţiei de știri EFE.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Aş dori să clarific anumite aspecte referitoare la informaţia vehiculată conform căreia Vladimir Plahotniuc ar fi refuzat extrădarea. Această informaţie este falsă. Domnul Plahotniuc a spus încă din prima zi că doreşte să fie extrădat în Republica Moldova”, a declarat avocatul Lucian Rogac, citat de agenţia TASS, transmite Agerpres.

Procuratura Republicii Moldova a anunţat miercuri că Ministerul grec al Justiţiei a suspendat procesul de extrădare a lui Plahotniuc, fără explicaţii. Predarea acestuia către autorităţile de la Chişinău era programată pentru 25 septembrie.

Ministerul grec al Justiţiei aprobase oficial extrădarea săptămâna trecută, însă avocaţii lui Plahotniuc susţin că autorităţile moldovene sunt cele care tergiversează în mod deliberat extrădarea.

În Republica Moldova au loc alegeri parlamentare pe 28 septembrie, iar Plahotniuc şi-a îndemnat simpatizanţii să-şi unească forţele împotriva preşedintei Maia Sandu.

Vladimir Plahotniuc a condus Partidul Social-Democrat din Republica Moldova începând din anul 2016 până în 2019, când a părăsit ţara în urma cazului cunoscut ca „jaful secolului”, deturnarea a circa un miliard de euro din trei bănci moldoveneşti.

Plahotniuc a fost arestat în iulie anul acesta pe aeroportul din Atena, de unde intenţiona să plece spre Dubai. Odată cu el a fost arestat şi fostul deputat moldovean şi luptător de kickboxing Constantin Ţuţu, care este căutat de autorităţile ruse pentru implicare într-o reţea de trafic cu droguri.

Vladimir Plahotniuc este acuzat în Republica Moldova de fraudă, spălare de bani, îmbogăţire ilicită şi conducerea unui grup infracţional internaţional. El a folosit diverse paşapoarte cu identităţi false pentru a călători în lume, inclusiv unul cu cetăţenie mexicană, sub numele de Vito Perez Gonzalez.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc a fost suspendată de autorităţile elene, informează procuratura Republicii Moldova

Articole17 Sep • 644 vizualizări
0 comentarii

Peste 70 de percheziţii au loc din nou în Republica Moldova în legătură cu finanţarea ilegală a partidelor

Articole17 Sep • 273 vizualizări
0 comentarii

Trustul media al oligarhului fugar Ilan Șor „responsabil de propagandă pro-rusă și dezinformare”, vizat de percheziții într-un dosar de spălare de bani – Ziarul de Gardă

Articole17 Sep • 202 vizualizări
0 comentarii

1 comentariu

  1. logic ca doreste sa revina in Moldova, de asta a stat ascuns ani de zile, doar un naiv ar putea crede altceva :))

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.