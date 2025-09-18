Avocatul lui Plahotniuc afirmă că acesta doreşte să revină în Republica Moldova, după ce Grecia i-a suspendat extrădarea

Oligarhul moldovean Vladimir Plahotniuc, încarcerat în Grecia după ce a fugit de justiţia ţării sale, insistă să se întoarcă la Chişinău după ce procesul său de extrădare către Republica Moldova a fost suspendat miercuri de Ministerul grec al Justiţiei, a declarat joi presei avocatul său, potrivit agenţiei de știri EFE.

„Aş dori să clarific anumite aspecte referitoare la informaţia vehiculată conform căreia Vladimir Plahotniuc ar fi refuzat extrădarea. Această informaţie este falsă. Domnul Plahotniuc a spus încă din prima zi că doreşte să fie extrădat în Republica Moldova”, a declarat avocatul Lucian Rogac, citat de agenţia TASS, transmite Agerpres.

Procuratura Republicii Moldova a anunţat miercuri că Ministerul grec al Justiţiei a suspendat procesul de extrădare a lui Plahotniuc, fără explicaţii. Predarea acestuia către autorităţile de la Chişinău era programată pentru 25 septembrie.

Ministerul grec al Justiţiei aprobase oficial extrădarea săptămâna trecută, însă avocaţii lui Plahotniuc susţin că autorităţile moldovene sunt cele care tergiversează în mod deliberat extrădarea.

În Republica Moldova au loc alegeri parlamentare pe 28 septembrie, iar Plahotniuc şi-a îndemnat simpatizanţii să-şi unească forţele împotriva preşedintei Maia Sandu.

Vladimir Plahotniuc a condus Partidul Social-Democrat din Republica Moldova începând din anul 2016 până în 2019, când a părăsit ţara în urma cazului cunoscut ca „jaful secolului”, deturnarea a circa un miliard de euro din trei bănci moldoveneşti.

Plahotniuc a fost arestat în iulie anul acesta pe aeroportul din Atena, de unde intenţiona să plece spre Dubai. Odată cu el a fost arestat şi fostul deputat moldovean şi luptător de kickboxing Constantin Ţuţu, care este căutat de autorităţile ruse pentru implicare într-o reţea de trafic cu droguri.

Vladimir Plahotniuc este acuzat în Republica Moldova de fraudă, spălare de bani, îmbogăţire ilicită şi conducerea unui grup infracţional internaţional. El a folosit diverse paşapoarte cu identităţi false pentru a călători în lume, inclusiv unul cu cetăţenie mexicană, sub numele de Vito Perez Gonzalez.