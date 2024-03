Avocatul Howard Jacobs, care a făcut parte din echipa care a apărat-o pe Simona Halep, crede că ITIA a cheltuit aproape 2 mil. de dolari în încercarea de a demonstra vinovăţia sportivei

Avocatul american Howard Jacobs, care a făcut parte din echipa de apărare a Simonei Halep la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, susţine, într-un interviu pentru Sports Illustrated, că Agenţia Internaţională pentru Integritatea Tenisului (ITIA) a cheltuit cel puţin două milioane de dolari în încercarea de a dovedi vinovăţia jucătoarei din România, transmite News.ro.

„Nu ştiu ce s-a întâmplat. Adică, e greu de spus. Am crezut tot timpul că dosarul paşaportului biologic nu era bine întemeiat. Nu am înţeles niciodată acest caz. Şi, cu Roxadustat, în mod normal, le dai (autorităţilor antidoping) dovezi că este contaminat şi fie că eşti de acord cu sancţiunea, fie că te lupţi pentru sancţiune. Dar nu se ajunge la un caz ca acesta. Nu cred că am mai avut vreodată un caz atât de ciudat ca acesta…. Cazul a devenit foarte, foarte complicat. Nici măcar nu-mi pot imagina câţi bani au cheltuit pentru proces. Nici măcar nu-mi pot imagina. O să spun că cel puţin 2 milioane de dolari, pentru că au avut atât de mulţi experţi şi atât de mulţi avocaţi şi totul a fost disputat”, a afirmat Howard Jacobs.

Jacobs a lucrat de-a lungul timpului cu mai mulţi sportivi în diferite contexte. El a fost întrebat de ce în tenis aceste sancţiuni sunt respinse în mod constant în apel: „Aceasta este o întrebare bună. Este o problemă pe care am ridicat-o în timpul apelului la TAS în cazul Sharapova şi care nu s-a schimbat cu adevărat. Nu ştiu dacă este vorba de componenţa tribunalelor pe care tenisul le-a avut în mod istoric, care sunt pur şi simplu prea dure. Adică, există un model foarte consistent de reducere a sancţiunilor de către TAS în cazurile de tenis. Nu în toate cazurile, dar în multe dintre ele. Şi nu ştiu de ce. Poate că jucătorii de tenis, spre deosebire de alte sporturi olimpice, îşi pot permite să se apere, aşa că [ei cred] că este o luptă puţin mai corectă”.

Potrivit ITIA, nu numai că Simona nu a menţionat acest supliment în formularele sale, dar chiar şi după testul pozitiv, ea a neglijat să menţioneze acest supliment, însă acest lucru nu este adevărat, susţine Jacobs: „În formularul ei scria băutura Schinoussa, dar nu există niciun produs numit băutură de recuperare Schinouss. Produsele Schinoussa au fost amestecate într-un blender.A fost dezvăluit pe formularul de control doping ca… Poate că nu am formulat exact, dar Schinoussa este în esenţă ceea ce a scris ea. Şi ceea ce a spus ea este că acea băutură de recuperare era formată din două dintre produsele Schinoussa, dintre care unul era acest supliment Keto MCT, care au fost amestecate într-un blender”.

Jacobs a răspuns şi la faptul că există discuţii pe marginea faptului că un jucător este sancţionat, iar antrenorul care încurajează suplimentul rămâne nepedepsit: „Răspunsul simplu este că regulile nu prevăd acest lucru, cu excepţia cazului în care există dovezi că un antrenor a dat cu bună ştiinţă jucătorului o substanţă interzisă – ceea ce nu este nici pe departe cazul de faţă. Dar pentru a furniza doar un supliment care se dovedeşte a fi contaminat? Regulile nu prevăd nicio pedeapsă în acest caz. Ar trebui? Nu ştiu. Adică, dacă ar face-o, probabil că niciun antrenor nu ar mai recomanda suplimente sportivilor”.

Avocatul a mai spus că Simona Halep nu s-a gândit niciun moment să renunţe de la lupta de a-şi demonstra nevinovăţia. „Ea a avut voinţa de a lupta de la început şi nu s-a clintit niciodată. Cu siguranţă că au fost câteva momente de cumpănă după ce ai avut şocul de a fi testat pozitiv pentru ceva de care nu ai auzit niciodată, pe care nu l-ai luat, şi apoi nu ştii cum vei reuşi să treci peste asta. Apoi afli că suplimentul este contaminat, ceea ce te ridică pentru că te gândeşti că totul se va rezolva. Şi apoi afli că ITIA spune: ‘Nu, nu credem’. Şi apoi, evident, interdicţia de patru ani a fost devastatoare. Dar ea nu s-a gândit niciodată să se oprească”.

Simona Halep a plecat luni dimineaţă la Miami, alături de mama sa Tania, de un fizioterapeut şi un sparring partner.

Turneul de la Miami va fi primul pentru Halep după ce a absentat din circuit din august 2022.

Tribunalul de Arbitraj Sportiv a anunţat, săptămâna trecută, reducerea suspendării Simonei Halep de la patru ani la nouă luni. Conform TAS, perioada de suspendare a româncei a expirat la 6 iulie 2023, adică în urmă cu opt luni. Însă abia acum fostul lider WTA poate reveni în competiţii.

În 2022, la 21 octombrie, sportiva din Constanţa anunţa că a fost depistată pozitiv cu roxadustat, după un meci din primul tur la US Open.

În 12 septembrie 2023, Agenţia Internaţională de Integritate a Tenisului (ITIA) a anunţat că un tribunal independent a suspendat-o pentru o perioadă de patru ani, ca urmare a unor încălcări ale Programului Anti-Doping în Tenis (TADP).

Halep a fost suspendată provizoriu din octombrie 2022, suspendare pe care tribunalul a decontat-o din perioada de ineligibilitate. Ca atare, suspendarea fostului număr unu mondial este valabilă de la 7 octombrie 2022 până la 6 octombrie 2026.

Agenţia Internaţională pentru Integritate în Tenis (ITIA) a publicat decizia integrală a tribunalului independent Sport Resolutions în cazul Simona Halep, documentul fiind redactat acolo unde a fost necesar pentru a proteja informaţiile personale de sănătate.

Între altele, se menţionează că fizioterapeuta Candice Gothier este cea care i-a dat sportivei suplimentul contaminat. Halep s-a consultat şi cu antrenorul ei, Patrick Mouratoglou, care a spus că suplimentul poate fi folosite în siguranţă, deoarece pe etichetă nu figurau substanţe interzise şi nu părea a fi riscant.

Simona Halep a depus apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv în data de 24 octombrie, iar audierile au avut loc în februarie 2024.

În 15 decembrie, într-un interviu pentru Euronews, Simona a recunoscut că a avut un şoc când a fost testată pozitiv şi a reiterat faptul că este nevinovată. Tot atunci, ea a anunţat că nu mai colaborează cu Academia Mouratoglou.