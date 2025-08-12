Elon Musk, în conflict cu autoritățile californiene din cauza ritmului record de lansări

SpaceX, compania de explorare spațială deținută de Elon Musk, intenționează să aproape dubleze numărul lansărilor de rachete de pe coasta Californiei, ajungând la aproape 100 de misiuni pe an de la baza militară Vandenberg Space Force, în Santa Barbara County, anunță Phys.org.