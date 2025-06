Avioane de luptă franceze Mirage 2000 desenează emblema națională a Ucrainei deasupra Mării Negre

O patrulă franceză de avioane de vânătoare Mirage 2000 a efectuat miercuri, 4 iunie, un zbor demonstrativ deasupra Mării Negre, iar traiectoria zborurilor a conturat emblema națională a Ucrainei – tridentul, scrie cotidianul ucrainean Pravda.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Traiectoria zborului a putut fi văzută pe platformele publice de urmărire a zborurilor, cum ar fi Flightradar24, un serviciu suedez de urmărire a zborurilor în timp real.

No ADS-B, so it’s MLAT for this Mirage that looks to be showing its support for Ukraine. 🇺🇦 https://t.co/NXx8vvucMi pic.twitter.com/Fh1Ew6imDF

— Flightradar24 (@flightradar24) June 4, 2025