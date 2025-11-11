Autostrada de 6,3 km din județul Brașov e păzită cu 646 de mii de lei / ”Ciotul” face parte din autostrada Comarnic – Brașov, începută în 2017 și niciodată terminată

Drumarii brașoveni au semnat un contract în valoare de de 646.541,28 lei pentru asigurarea serviciilor de pază și patrulare pe singurul segment de autostradă din județ, respectiv cel dintre Cristian și Râșnov, anunță BizBrașov.

Contractul are o valabilitate de 714 zile și a fost încheiat cu firma Axis Security, care a prestat aceste servicii și până acum.

Bucata de autostradă Râșnov – Cristian, de 6,3 km, este de fapt ultimul segment / lot al autostrăzii Comarnic – Brașov, o autostradă care bate pasul pe loc pe zonele dificile de pe Valea Prahovei de peste 15 ani.

Traficul a fost deschis pe această șosea în decembrie 2020.

Proiectul pentru construcția acestei autostrăzi a fost contractat încă din octombrie 2017, dar abia din luna mai 2019 s-a lucrat în teren, atunci fiind eliberată și autorizația de construire. „Ciotul” a fost construit de firma românească Alpenside pentru circa 25 de milioane de euro și a inclus și 3,5 km de drum de legătură cu câte două benzi pe sens, care este practic o centură a comunei Cristian.