Aurelian Culea a câştigat Marele Premiu al Galei Tânărului Actor HOP

Premiul „Ştefan Iordache”, Marele Premiu al celei de-a XXVIII-a ediţii a Galei Tânărului Actor – HOP, a fost câştigat, duminică, de actorul Aurelian Culea, absolvent al Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale” din Bucureşti, promoţia 2020, transmite Agerpres.

Premiul a fost anunţat de scenograful Dragoş Buhagiar, preşedintele UNITER.

„Trebuie să trăiţi intens. Totul este în mâna voastră, într-un fel. Deci, dacă vreţi un spaţiu safe, un spaţiu curat, în primul rând nu aşteptaţi la alţii să vi-l ofere. Faceţi-l voi, începeţi cu voi, în primul rând. Întotdeauna lucrurile bune se dezvoltă din eul, din adâncul sufletului. Nu vă doriţi să lucraţi cu oameni mai slabi pregătiţi. Bucuraţi-vă când cel de lângă voi ia un premiu. N-ai cum să fii bun cu unul slab lângă tine, nu ai cum să evoluezi”, a transmis Dragoş Buhagiar.

Marele Premiu al Galei este susţinut de sora lui Ştefan Iordache, în memoria marelui actor, cel care a fost membru al juriului la mai multe ediţii ale Galei HOP, un susţinător al tinerilor la început de carieră. Dacă iniţial, începând cu ediţia 2009, acesta a fost acordat pentru cel mai bun actor la secţiunea Individual, începând din anul 2013, organizatorii au decis ca Premiul „Ştefan Iordache” să devină Marele Premiu al Galei.

Actriţa Cristina Bordeanu, absolventă în 2022 a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, a primit Premiul pentru cea mai bună actriţă la secţiunea Individual.

Premiul a fost anunţat de Liviu Jicman, preşedintele Institutului Cultural Român.

Premiul pentru cel mai bun actor la secţiunea Individual a fost câştigat de Costin Stăncioi, absolvent în 2024 al Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale” din Bucureşti.

Distincţia a fost anunţată de regizoarea Mariana Cămărăşan.

Actorul Costin Stăncioi a câştigat şi cele două premii găzduite de Gala Tânărului Actor HOP – Premiul pentru prestanţă, rostire scenică şi expresie corporală instituit de actriţa Dorina Lazăr, şi Premiul „1/10 pentru FILM la TIFF”.

Juriul ediţiei din acest an a Galei HOP a decis ca Premiul „Cornel Todea” – Premiul pentru cea mai bună trupă de actori, să nu se acorde.

Premiul „Sică Alexandrescu” – Premiul special al juriului a fost acordat ex aequo actriţelor Buse Ozgul şi Teodora Tudose.

Buse Ozgul, născută în 2001, în Sakarya, Turcia, este absolventă a Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale” din Bucureşti, promoţia 2024, iar Teodora Tudose este şi ea absolventă a Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale” din Bucureşti, tot în promoţia 2024.

Premiul a fost anunţat de regizorul Andrei Măjeri.

Premiile publicului, decise în urma votului pe site-ul www.galahop.uniter.ro, au fost câştigate de Iulia Ioana – premiul pentru cea mai bună actriţă, Laurenţiu Bobeică – premiul pentru cel mai bun actor, şi Alex Stoiculescu şi Alex Gabera, cu spectacolul „Interior-Expus” după „Mede/ea sau Despre fericirea conjugală” de Roxana Marian – premiul pentru cea mai bună trupă de actori.

Premiile au fost anunţate de regizorul Erwin Şimşensohn, directorul artistic al Galei HOP #28.

Juriul care a ales în acest an câştigătorii a fost format din personalităţi marcante ale scenei teatrale româneşti: Marina Constantinescu (critic de teatru), Andreea Grămoşteanu (actriţă), Bobi Pricop (regizor), Adrian Văncică (actor), Vladimir Anton (regizor).

Înaintea ceremoniei de decernare a premiilor, a fost prezentat spectacolul „O Insulă”, după Gellu Naum, regia, muzica şi versurile Ada Milea, producţie a Teatrului de Stat Constanţa.

Din distribuţie au făcut parte actorii Ştefan Mihai, Marian Adochiţei, Mihaela Velicu, Ecaterina Lupu, Luiza Martinescu, Mirela Pană, Andrei Bibire, Cosmin Mihale, Andrei Stroescu, Lucian Iftime.

UNITER subliniază că, prin Gala Tânărului Actor – HOP, continuă să ofere „un spaţiu esenţial de afirmare pentru noile generaţii de artişti, o rampă de lansare, o platformă autentică de vizibilitate, întâlnire şi debut profesional în lumea teatrului românesc.