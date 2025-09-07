Aur pentru România la CE Under 23 de canotaj de la Racice – Tricolorii s-au impus la patru rame masculin, dublu rame masculin și patru rame feminin

Tricolorii au bifat noi medalii de aur la canotaj, de această dată la CE Under-23 de canotaj de la Racice, Cehia.

Echipajul de patru rame masculin al României (BM4-) a obţinut medalia de aur. Acesta este compus din Mateus-Simion Cozminciuc, Eduard Angel Moldovan, Andrei Vatamaniuc şi Sergiu Anfimov.

De asemenea, nici echipajul de patru rame feminin (BW4-) nu s-a lăsat mai prejos și se poate bucura de medalia de aur la capătul unei probe reușite. Echipajul fetelor este format din: Daria-Ionescu Dinulescu, Gabriela Tivodariu, Iulica-Maria Ursu și Denisa Cristina Ailincăi.

Tot aur a obţinut şi echipajul de dublu rame masculin (BM2-), compus din Cosmin Iulian Pleşescu şi Fabrizio-Alexandru Scripcariu.

La dublu rame feminin (BW2-), echipajul compus din Teodora Lehaci şi Denisa Mihaela Vasilică, a câştigat medalia de bronz.

Echipajele României mai sunt angrenate la CE Under-23 de la Racice în alte cinci finale.