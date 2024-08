Aur pentru România la canotaj. Echipa feminină de 8+1 a câștigat finala probei regine

Podiumul a fost completat de Canada, cu 5:58.84, și de Marea Britanie, cu 5:59.51.

Echipajul tricolorelor format din Maria Magdalena Rusu, Roxana Anghel, Ancuța Bodnar, Maria Lehaci, Adriana Adam, Amalia Bereș, Ioana Vrînceanu, Simona Radiș și Victoria Ștefania Petreanu a dominat aproape întreaga cursă și a trecut linia de finish cu o barcă avans față de Canada.

“Este un sentiment ireal, nu pot descrie în cuvinte, nu-mi vine să cred că am câştigat cu 8+1, chiar dacă am fost favorite. Mă simt foarte bucuroasă şi mândră de toată echipa. E ireal că am urcat pe podiumul olimpic de două ori“, a spus Roxana Anghel la TVR Sport, după ce vineri a câștigat argintul la dublu vâsle feminin alături de Ioana Vrînceanu.

„A fost o cursă fenomenală, mă bucur că am reușit să duc aceste fete către medalia de aur. Am avut câteva emoții, trebuie să recunosc”, a declarat imediat după cursă cârmaciul Ștefania Petreanu.

„Eu încă nu realizez ce se întâmplă cu mine. Le mulţumesc că mi-au dat această ocazie. Le felicit pe ele”, a mai adăugat Ștefania.

Team Romania a ajuns la 7 medalii cucerite la JO Paris 2024, dintre care 3 sunt de aur.