AUR, încă o plângere penală la DIICOT împotriva presei independente. Partidul extremist susține că luptă împotriva cenzurii, dar cere dosare penale pentru ziariști și a depus cele mai multe cereri de cenzurare a conținutului online la BEC

Partidul AUR a anunțat că a depus duminică o plângere penală la DIICOT împotriva ziaristului Vlad Petreanu, pe care îl acuză de răspândire de informații false. Petreanu a șters ulterior postarea reclamată de AUR și care conținea numele unor lideri AUR veniți din PSD.

Partidul extremist AUR a făcut în urmă cu două săptămâni o plângere penală și împotriva G4Media, după publicarea unui contract de lobby postat pe site-ul Departamentului de Justiție al SUA.

AUR susține constant că luptă împotriva cenzurii, dar este deja la a două plângere penală la adresa ziariștilor.

De asemenea, AUR a depus la Biroul Electoral Central cele mai multe cereri de cenzurare a conținutului online în campania electorală.

Comunicatul AUR:

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus astăzi o sesizare penală la DIICOT împotriva jurnalistului Vlad Petreanu și a deputatului USR Iulian Lorincz pentru săvârșirea infracțiunii de comunicare de informații false, prevăzută și pedepsită de art. 404 din Codul Penal.

Sesizarea vizează postările publicate de cei doi pe rețeaua de socializare Facebook, în care au distribuit un tabel intitulat “Politicieni PSD Trecuți La AUR”, ce conține multiple informații false, distribuite cu intenție în plină campanie electorală prezidențială.

Considerăm că este inacceptabil ca un jurnalist și un ales al națiunii să răspândească în mod deliberat minciuni, mai ales după ce au fost avertizați în mod explicit despre caracterul fals al acestor informații.

Conform sesizării depuse, tabelul conține multiple informații false:

1. Marius Lulea este prezentat ca fost „Consilier PSD” și actual „Vicepreședinte AUR”. În realitate, Marius Lulea nu a fost niciodată membru al PSD și nici consilier din partea acestui partid.

2. Ilan Laufer este prezentat ca fost „Ministru pentru Mediul de Afaceri (PSD)” și actual „Candidat AUR”. În realitate, Ilan Laufer nu a fost niciodată membru AUR și nici candidat din partea acestui partid.

3. Sorin Constantinescu este prezentat ca fost „Consilier PSD” și actual „Candidat AUR”. În realitate, Sorin Constantinescu nu a fost niciodată consilier PSD.

4. Daniel Florea este prezentat ca „Deputat PSD” și actual „Deputat AUR”. În realitate, Daniel Florea nu este deputat AUR.

5. Florin Piper-Savu este prezentat ca „Deputat PSD” și actual „Deputat AUR”. În realitate, Florin Piper-Savu nu este deputat AUR.

6. Cornel Vasile Folescu este prezentat ca „Deputat PSD” și actual „Deputat AUR”. În realitate, Cornel Vasile Folescu nu este deputat AUR.

7. Ana Loredana Predescu este prezentată ca „Deputat PSD” și actual „Deputat AUR”. În realitate, Ana Loredana Predescu nu este deputat AUR și nici nu mai este membru al partidului.

8. Dumitru Coarnă este prezentat ca „Deputat PSD” și actual „Deputat AUR”. În realitate, Dumitru Coarnă nu este deputat AUR și nici nu mai este membru al partidului.

9. Maria Georgiana Teodorescu este prezentată ca fostă „Membră PSD” și actuală „Europarlamentar AUR”. În realitate, Maria Georgiana Teodorescu nu a fost niciodată membră PSD.

Astfel de acțiuni de dezinformare pun în pericol securitatea națională, afectează dreptul cetățenilor de a fi corect informați cu privire la opțiunile lor electorale și contribuie la polarizarea societății prin prezentarea distorsionată a relațiilor dintre forțele politice.

Partidul nostru rămâne dedicat luptei pentru adevăr, transparență și integritate în spațiul public românesc și va continua să combată orice formă de dezinformare menită să manipuleze opinia publică.

Reacția lui Vlad Petreanu:

ACTUALIZARE: am decis să șterg imaginea ce însoțea această postare, și care circulă pe net de ceva vreme, deoarece conține mai multe erori factuale și confuzii de nume. Am comis o eroare neintenționată, pe care încerc s-o corectez. Așadar, dacă ați preluat cumva imaginea, vă recomand s-o retrageți.