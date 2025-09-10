G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Atenţionare de călătorie a ministerului de Externe: Posibile perturbări ale traficului aerian…

Sursa foto: pixabay.com

Atenţionare de călătorie a ministerului de Externe: Posibile perturbări ale traficului aerian în Polonia / Zborurile pe patru aeroporturi au fost suspendate temporar în urma intrării mai multor drone în spațiul aerian polonez

Articole10 Sep • 61 vizualizări 0 comentarii

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Republica Polonă asupra faptului că, urmare a suspendării temporare, miercuri dimineaţă, a operaţiunilor de zbor în patru aeroporturi internaţionale din Republica Polonă (Aeroportul Frederic Chopin şi Aeroportul Modlin Mazovia din Varşovia, Aeroportul Lublin şi Aeroportul Rzeszow), sunt posibile perturbări ale traficului aerian în perioada următoare, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

În acest context, MAE recomandă cetăţenilor români să verifice în mod regulat informaţiile actualizate comunicate de către companiile aeriene şi să urmărească anunţurile oficiale ale autorităţilor locale.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Varşovia: +48 22 628 31 56 şi +48 22 622 25 70, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie şi telefonul de urgenţă al Ambasadei României la Varşovia: +48 694 486 683.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Wizz Air: Grevele planificate pe Aeroportul Londra-Luton nu ar urma să aibă impact asupra operaţiunilor companiei aeriene

Articole30 Aug 2023
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.