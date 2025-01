Aston Martin îl vrea pe Max Verstappen – Afacerea ar putea fi de 1 miliard de lire sterline, transmite Daily Mail

Aston Martin le spune potenţialilor sponsori că Max Verstappen i se va alătura în ambiţioasa încercare de a câştiga titlul mondial, într-un contract de 1 miliard de lire sterline care ar fi unul dintre cele mai mari din istoria sportului, susţine Daily Mail, conform News.ro.

Contractul cvadruplului campion mondial ar putea valora până la 1 miliard de lire sterline pentru restul carierei sale şi ar include, aproape sigur, acţiuni în echipa din Silverstone.

Daily Mail precizează că Jefferson Slack, un apropiat al proprietarului miliardar canadian al Aston Martin, Lawrence Stroll, a făcut recent prezentări potenţialilor investitori, susţinând că olandezul în vârstă de 27 de ani se va alătura echipei.

Aceasta este o dorinţă fermă, mai degrabă decât un fapt cert, pentru moment. Verstappen a declarat în ultimele săptămâni că, în mod ideal, ar dori să îşi încheie cariera la Red Bull, unde a obţinut toate succesele consecutive şi are contract până în 2028.

Verstappen câştigă în prezent aproximativ 50 de milioane de lire sterline pe an. Doar septuplul campion mondial Lewis Hamilton, care începe la Ferrari în acest an, egalează această cifră – putând să o depăşească atunci când se adaugă bonusurile.

În vârstă de 27 de ani, Max Verstappen a debutat în Formula 1 în sezonul 2015, alături de Scuderia Toro Rosso. Începând din 2016 este pilot al celor de la RedBull, echipă alături de care a cucerit patru titluri de campion mondial: 2021, 2022, 2023 și 2024.

