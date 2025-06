Aston Martin agită apele în F1: Vrea să-l înlăture pe fiul patronului pentru a-i face loc lui Verstappen

Zvonurile privind o posibilă ieșire a lui Lance Stroll din Formula 1 și înlocuirea acestuia la Aston Martin cu Max Verstappen agită din nou apele în lumea Marelui Circ.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Circulă mai multe informații care sugerează o strategie a celor de la Aston Martin de a construi o „scuză” medicală pentru a justifica retragerea lui Stroll de pe grila de start, transmite f1oversteer.com.

Performanțele pilotului sunt tot mai criticate, iar echipa nu a ascuns niciodată intenția de a-l transfera pe Max Verstappen, mai ales în contextul trecerii anul viitor la noile reglementări și aducerea în sânul inginerilor a celebrului Adrian Newey.

Retragerea din GP-ul Spaniei, oficial din cauza unei recidive la încheietura mâinii drepte, a fost interpretată de jurnaliști ca Ian Parkes ca fiind primul pas dintr-o „ieșire controlată”.

Stroll nu a mai adus puncte echipei de etape bune și, în contrast cu Alonso, pare tot mai departe de nivelul cerut pentru o echipă care în 2026 are aspirații la titlul mondial din F1.

De cealaltă parte, Verstappen are contract cu RedBull până în 2028, dar există o clauză de reziliere care-l poate lăsa să plece dacă echipa nu-i oferă un monopost competitiv și dacă stabilitatea la nivel de conducere este afectată.

Lawrence Stroll, tatăl lui Lance Stroll, este proprietarul echipei Aston Martin, iar acesta nu a ascuns niciodată intenția de a-l aduce pe Verstappen.

În ceea ce privește Marele Premiu al Canadei, Aston Martin are la dispoziție varianta Felipe Drugovich, campion F2 și rezervă Aston Martin

De asemenea, există și o variantă „de tranziție”: Valtteri Bottas. Este disponibil, iar în prezent este pilot de rezervă la Mercedes, echipă care oferă motoarele la Aston Martin.

Stroll’s mysterious injury raises new questions:

— Lance Stroll missed the Spanish Grand Prix due to hand and wrist pain from his 2023 cycling crash. Aston Martin confirmed he underwent a medical procedure last weekend.

— At Barcelona, speculation grew over the incident,… pic.twitter.com/qjxca8PnZL

— This is Formula 1 (@ThisIsFormu1a1) June 4, 2025