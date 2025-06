Doar trei oameni îl pot vedea – Flavio Briatore aduce noutăți despre starea de sănătate a lui Michael Schumacher

Starea de sănătate a lui Michael Schumacher (56 de ani) rămâne o enigmă și la aproape 12 ani de la teribilul accident de schi pe care multiplul campion din Formula 1 l-a suferit în Franța. Flavio Briatore, fost colaborator al lui Schumi, rupe tăcerea și spune că doar trei oameni îl pot vizita pe fostul pilot.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Tăcerea s-a așezat precum o cortină grea în jurul lui Schumacher după accidentul de schi suferit în decembrie 2013. Incidentul nu i-a răpit doar cariera, ci și viața așa cum o știa.

Într-o intervenție pentru Corriere della Sera, Flavio Briatore (75 de ani) aduce unele noutăți despre starea lui Michael.

„Dacă închid ochii, îl văd zâmbind după o victorie”, spune Flavio Briatore, omul care l-a adus pe Schumacher la Benetton și i-a deschis larg calea către succesul din Formula 1.

„Prefer să mi-l amintesc așa decât să zacă pe un pat”, mărturisește Briatore cu o sinceritate tăioasă.

Comentariile lui Flavio vin ca o completare după cele făcute, acum ceva timp, de fosta sa soție, Elisabetta Grecoraci.

„Michael nu vorbește, el comunică cu ochii. Doar trei persoane îl pot vizita, iar eu știu cine sunt”, a precizat fosta soție a lui Briatore.

„Nu știu cine e cel mai mare. I-am avut pe Schumacher, Senna, Alonso. Acum, numărul unu e Verstappen”, adaugă Briatore, în încercarea de a muta discuția despre starea de sănătate a lui Michael Schumacher spre alte zări.

„Eu și Corinna vorbim des”, a completat omul de afaceri italian, cel care în prezent este consilier executiv la echipa de F1 Alpine.

Într-un documentar al celor de la Netlfix din 2021, Mick Schumacher (fiul legendarului pilot) mărturisea următoarele: „Cred că tata și cu mine ne-am înțelege acum într-un mod diferit.”

La rândul său, Corinna Schumacher completa spunând că Michael este în acest moment „diferit, dar aici.”

În 2025, Michael Schumacher a devenit bunic, fiica sa Gina născând o fetiţă.

Schumacher este considerat unul dintre cei mai buni piloți de Formula 1 din toate timpurile, cu 91 de victorii în Grand Prix, 155 de podiumuri și 68 de pole position-uri în cele două perioade petrecute în acest sport.

A cucerit 7 titluri mondiale, record din Marele Circ pe care-l împarte cu Lewis Hamilton.

Flavio Briatore, the former team principal of Michael Schumacher at Benetton, has recently opened up about the seven-time Formula 1 champion’s current state. Schumacher suffered a critical head injury in… Full post here 👇 https://t.co/R2i6p8mI03

— AussiEx.au (@aussiExau) June 4, 2025