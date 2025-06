„Sunt atât de deprimat” – Hamilton, interviu tensionat și scuze în afara camerelor după cursa modestă de la Barcelona

Lewis Hamilton trece prin momente dificile la Ferrari, iar frustrarea dată de lipsa rezultatelor se simte inclusiv în interviurile pe care britanicul le acordă. După Marele Premiu al Spaniei, multiplul campion mondial s-a răstit la o jurnalistă, iar mai apoi și-a cerut personal scuze: „Sunt atât de deprimat”, a punctat Lewis.

Hamilton avea mari speranțe înainte de Grand Prix-ul de la Barcelona, dar monopostul Ferrari nu s-a comportat pe circuit așa cum și-ar fi dorit. A încheiat cursa pe locul șase, iar la final și-a vărsat nervii pe o jurnalistă de la Sky Sports.

Cursa dezmăgitoare a lăsat urme la nivel mental, iar Lewis nu și-a mai putut controla nervii într-un interviu: a răbufnit la adresa jurnalistei Rachel Brookes.

În momentul în care Brookes i-a spus: „Urăsc să te văd în starea asta de spirit”, Lewis a avut o reacție nervoasă.

„Ei bine, ce vrei să spun?!”, a replicat el iritat. „Am avut o zi foarte proastă și nu am nimic de spus. Nu are rost să o explic. Nu e vina ta, pur și simplu nu am nimic de spus.

Sunt sigur că nu vor găsi niciun răspuns (n.r. inginerii de la Ferrari). Răspunsul sunt probabil doar eu (n.r. vinovatul)”, a punctat, vizibil iritat, Lewis.

Ulterior, după ce s-a mai calmat, Hamilton a căutat-o pe jurnalistă pentru a-și cere scuze personal.

„Îmi pare foarte rău pentru asta, sunt atât de deprimat”, a transmis pilotul britanic.

Cel mai titrat pilot din istoria Formulei 1 (alături de Michael Schumacher), Hamilton are parte de un sezon cenușiu la Ferrari.

Episodul din Spania arată o mostră rară de vulnerabilitate din partea unui pilot care de-a lungul carierei a arătat multă duritate pe pistă.

Cu un monopost care nu poate ține pasul cu rivalele McLaren sau RedBull, Hamilton resimte presiunea rezultatelor. Așteptările fanilor Scuderiei sunt uriașe, iar Ferrari nu contează momentan în lupta pentru titlurile din Formula 1.

După nouă curse disputate în Marele Circ, sezonul 2025, Hamilton a adunat 71 de puncte, zestre care-l plasează pe locul 6 în ierarhia piloților. Britanicul se găsește la 23 de puncte în urma coechipierului Charles Leclerc.

Clasamentul piloților după cursa de la Barcelona

1 Oscar Piastri (McLaren) 186 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 176

3 Max Verstappen (RedBull) 137

4 George Russell (Mercedes) 111

5 Charles Leclerc (Ferrari) 94

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 71

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 48

8 Alexander Albon (Williams) 42

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 21

10 Esteban Ocon (Haas) 20

11 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 16

12 Lance Stroll (Aston Martin) 14

13 Carlos Sainz (Williams) 12

14 Pierre Gasly (Alpine) 11

15 Yuki Tsunoda (RedBull) 10

16 Oliver Bearman (Haas) 6

17 Liam Lawson (Racing Bulls) 4

18 Fernando Alonso (Aston Martin) 2

19 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 0

20 Jack Doohan (Alpine) 0

21 Franco Colapinto (Alpine) 0

Clasamentul constructorilor

1 McLaren 362 puncte

2 Ferrari 165

3 Mercedes 159

4 RedBull 144

5 Williams 54

6 Racing Bulls 28

7 Haas 26

8 Kick Sauber 16

9 Aston Martin 16

10 Alpine 11.

