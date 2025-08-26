Asfaltări pe timp de noapte, între Brașov și Predeal / Sunt mai multe zone în care vor fi restricții de circulație din cauza lucrărilor

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov anunță că efectuează reparații la partea carosabilă de pe DN1, între Predeal și Brașov, pentru eliminarea degradărilor apărute peste vară, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov FM.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Toate lucrările sunt efectuate pe timp de noapte pentru a afecta cât mai puțin circulația. Conform DRDP Brașov sunt mai multe zone în care vor fi restricții de circulație din cauza unor lucrări.

Pe DN73, între Brașov și Câmpulung, se execută lucrări de modernizare pe toată lungimea sectorului iar circulația este restricționată pe mai multe sectoare traficul fiind dirijat de semafoare sau piloți.

Pe Varianta Brașov se intervine la înlocuirea rosturilor de dilatație, traficul fiind închis pe o bandă din două (inclusiv pe timp de noapte).

Pe DN10, în localitatea Teliu, drumarii lucrează la repararea unui podeț, traficul fiind închis pe o bandă.

Pe DN73A, între Râșnov și Predeal, se intervine la decolmatarea rigolelor și șanțurilor, precum și la reprofilarea acostamentelor.