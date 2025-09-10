G4Media.ro
Armata română a ridicat de la sol două avioane F-16 după o alertă aeriană: drone semnalate în Ucraina lângă graniță

10 Sep

În noaptea de 9 spre 10 septembrie, sistemele de supraveghere radar ale MApN au detectat un grup de drone aeriene, în zona localității ucrainene Vâlcov, la granița cu România, transmite Ministerul Apărării.

Două aeronave de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat la ora 00.59 de la Baza 86 Aeriană din Feteşti pentru misiuni de cercetare.

La ora 01.27 a fost transmis mesajul Ro-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea.

Nu au fost detectate pătrunderi ale unor vehicule aeriene în spațiul aerian național.

La ora 02.35 a fost transmis semnalul de încetare a alertei aeriene, iar aeronavele au revenit în baza de dislocare.

Ministerul Apărării Naționale anunță că menține un nivel ridicat de vigilență și asigură supravegherea strictă a spațiului aerian, maritim și terestru national, fiind în contact permanent cu aliații și schimbân în timp real informații operative.

