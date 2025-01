Arina Sabalenka, debut de vis în noul sezon WTA: Belarusa a câștigat turneul de la Brisbane

Jucătoarea de tenis belarusă Aryna Sabalenka (numărul unu mondial) a câștigat turneul de la Brisbane, Australia, după ce a învins-o în finală, în trei seturi (4-6, 6-3, 6-2), pe tenismena rusă Polina Kudermetova (107 WTA).

Astfel, Sabalenka a oferit un semn încurajator pentru primul Mare Șlem al anului, care va începe peste o săptămână. Singurul set pe care belarusa l-a pierdut la Brisbane a fost cel din finala cu Polina, cucerind trofeul pe care, anul trecut, îl pierduse în finala disputată împotriva Elenei Rybakina.

Este al 18-lea titlu WTA pentru Arina Sabalenka, care va încerca să câștige pentru a treia oară la rând Australian Open, după victoriile din 2023 și 2024.

Champion in Australia once again 🤩@SabalenkaA | #BrisbaneTennis pic.twitter.com/RPeD2JKoTf

— wta (@WTA) January 5, 2025