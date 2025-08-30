Arafat, despre situația din orașul Amara: Nu mai există concentrații depășite de gaz metan. Acum s-a întrunit comitetul de urgență care va decide ce se întâmpla în continuare, dacă oamenii se pot întoarce în case și ce soluții sunt pentru crater

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat a spus, sâmbătă dimineața la Digi24, că în acest moment nu mai există concentrații depășite de gaz metan, în orașul ialomițean Amara și că urmează să se ia o decizie, de către experți, în privința modului în care trebuie gestionată în continuare situația, după ce pericolul de explozie a fost depășit.

„Acum este întrunit acolo comitetul pentru situații de urgență, împreună cu experți, pentru a lua decizii, pentru populația din zonă, dacă oamenii se pot întoarce la casele lor, și bineînțeles pentru soluționarea craterului. Așteptăm să vedem care sunt soluțiile după discuțiile cu experții”, a spus Raed Arafat. În contextul în care punga cu gaz s-a epuizat noaptea trecută, după ce a ars timp de mai multe ore, rămâne totuși riscul unor alunecări de teren în zonă, din pricina dimensiunii mari a craterului,

Arafat a mai spus că doar două case au fost atinse de flăcări și că acestea au fost mai mult afectate de erupția bolovanilor din crater. Pentru că la fața locului a fost trimisă o autospecială robot, casele din zonă au fost stropite cu apă, pentru ca focul să nu se extindă.

Reamintim, un număr de 270 de persoane au fost evacuate, în oraşul Amara, județul Ialomița, vineri seara, din cauza unei erupții puternice de gaze în aer, ca urmare a lucrărilor de forare la o stație de captare a apei. Primarul orașului Amara, Valentin Moraru, a explicat crările de forare erau efectuate de un operator economic privat care avea toată documentația aprobată și care a fost contractat de Primărie, pentru că alimentarea cu apă reprezintă o necesitate pentru oraș

„Momentan, în Amara avem apă cu program, cam 11 ore pe zi. La baza acestui proiect au stat toate studiile necesare, așa că nu știu cum s-a ajuns aici. Așteptăm toate răspunsurile de la specialiști”, a comentat primarul.

Trebuie spus că noi măsurători au fost efectuate în zona în care existau emisii de gaze, în urma forajului de mare adâncime, valorile indicate fiind acum în limite normale. „Echipajele CBRN au efectuat măsurători, iar valorile indicate de către aparatele de detecţie şi monitorizare sunt în limitele normale. Se vor executa misiuni de monitorizare şi cercetare cu autospeciala CBRN USISU (Unitatea Specială de Intervenţie în Situaţii de Urgenţă) în toată localitatea Amara, pentru obţinerea datelor suplimentare”, a transmis Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.