Apple a început negocieri cu organizaţii importante de ştiri şi publicaţii, pentru dreptul de a le folosi materialele pentru AI generativă

Apple a deschis negocieri în ultimele săptămâni cu organizaţii importante de ştiri şi publicaţii, solicitându-le permisiunea de a le folosi materialele în dezvoltarea de către companie a sistemelor de inteligenţă artificială generativă, potrivit unui articol publicat de New York Times, citat de Reuters.

Producătorul de iPhone-uri a lansat oferte multianuale în valoare de cel puţin 50 de milioane de dolari pentru a licenţia arhivele articolelor de ştiri, potrivit New York Times, care a citat persoane familiare cu discuţiile.

Organizaţiile de ştiri contactate de Apple includ Condé Nast, editorul Vogue şi New Yorker; NBC News; şi IAC, care deţine People, Daily Beast şi Better Homes and Gardens, a scris New York Times.

Unii dintre editorii contactaţi de Apple nu au fost prea interesaţi de solicitare, potrivit articolului. Apple nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii a Reuters.

Tehnologia de limbaj mare a investit agresiv pentru a integra AI generativă. Pe de altă parte, Apple a folosit tehnologia pentru a îmbunătăţi funcţiile de bază ale noilor sale gadgeturi. De asemenea, Apple a lansat în octombrie noi computere MacBook Pro şi iMac şi trei noi cipuri pentru a le alimenta, subliniind că acestea pot fi folosite de cercetătorii în inteligenţa artificială, ale căror chatboturi şi alte creaţii sunt adesea constrânse de câte date pot fi păstrate în memoria computerului.

Sursa: News.ro