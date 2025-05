Antonescu, despre fiica sa: Nu ştiu viaţa mea cum ar fi fost şi dacă ar fi fost / Despre cel mai greu moment din campanie, când nu a dat mâna cu Ponta: Am realizat mai târziu că în sală este Irina, fiica sa şi Andrei, fiul său, am simţit o crispare

Candidatul coaliţiei de guvernare la alegerile prezidenţiale, Crin Antonescu, a declarat joi, despre fiica sa, că nu ştie viaţa sa cum ar fi fost şi dacă ar fi fost, el povestind că aceasta îl susţine în această cursă electorală, deşi nu a vrut să apară la televiziuni. Despre cel mai greu moment din campanie, Antonescu a povestit că a fost cel de la dezbaterea de la Palatul Cotroceni, când nu a dat mâna cu Victor Ponta, şi apoi a realizat mai târziu că în sală este Irina, fiica sa şi Andrei, fiul său, pe care îi cunoştea de mici şi a simţit o crispare, pentru că copiii nu au nicio vină în politică, transmite News.ro.

Crin Antonescu a fost întrebat la Antena 1 dacă l-a durut faptul că s-a împroşcat în el, în această campanie, pentru că timp de 10 ani a ales să fie mai presus de orice tată.

”Nu şi n-am niciun fel de ezitare să spun. E poate lucrul cel mai bun pe care l-a făcut în viaţa mea. E lucrul cel mai bun pe care îl puteam face eu, în acel caz. Pentru mine a fost foarte important ce fac, cum mă comport, ce fac pentru acest copil, din cauza episodului, mă rog, care se cunoaşte, situaţia în care am rămas. Un copil, chiar dacă nu înţelege foarte bine ce se întâmplă, lovitura o primeşte din plin şi pe toată viaţa, când rămâne fără unul din părinţi şi mama la 3 ani în condiţiile în care se cunosc. Eu am o mare recunoştinţă pentru fiica mea, enormă, ca şi pentru Adina, a doua mea soţie, pentru că, pur şi simplu, nu ştiu viaţa mea cum ar fi fost şi dacă ar fi fost. Ea a fost ca la naufragiaţi, un obiect de care te agăţi, adică trebuie să trăieşti mai departe, trebuie să te aduni cum poţi, dintr-o situaţie în care e greu să te aduni, pentru că e nevoie”, a spus Crin Antonescu, despre moartea primei sale soţii.

El a continuat: ”Atunci când s-a întâmplat, deci era 2004, ea avea 3 ani, eu eram atunci un om de 44 de ani, m-am gândit cât de mulţi ani urmează până când s-o văd, nu ştiu, să zicem majoră, m-am rugat la Dumnezeu să trăiesc atâţi ani, pentru că nu se ştie niciodată. Am avut satisfacţii, am fost ajutat de Adina, am mai fost ajutat şi de bunica fetei, mama primele soţii, care trăieşte încă”.

Antonescu a povestit momentul în care fiica sa a absolvit facultatea. ”Am avut cel mai mare moment de satisfacţie că bunica ei a trăit şi atunci când a avut graduation, ceremonia de absolvire a facultăţii la York, în Marea Britanie, am luat-o şi pe bunica şi am fost fericit că a trăit bunica, avea 87 de ani, are 90 acum, când a terminat. Mi-a dat Dumnezeu un copil bun”.

Despre ce spune fiica sa despre campania electorală, candidatul coaliţiei de guvernare a arătat că Irina nu a fost interesată de politică deloc.

”Atunci când am ieşit eu din politică, în 2014, era măricică, adică avea 12-13 ani. Cunoştea, cât de cât, dar nu se preocupa. Sigur că şi-a făcut un blindaj, ca să spun aşa”, a subliniat Antonescu.

El a povestit care a fost unul din momentele cele mai neplăcute, dureroase pentru el, în această campanie, la dezbaterea candidaţilor, la Palatul Cotroceni.

”Ne-am întâlnit la Palatul Cotroceni, a venit Domnul Ponta, mi-a dat mâna, i-am spus elegant că nu e cazul, n-am dat mâna. Dar ceea ce m-a durut, am realizat mai târziu că în sală este Irina, fiica sa, şi după aceea am realizat că este şi Andrei, fiul său, pe care eu, de acum 10 ani, când am fost într-o relaţie de amiciţie cu Victor Ponta, îi ştiam, îi ştiam de mici. Şi atunci am simţit aşa o crispare: Doamne, sunt copiii de faţă? Aşa-i politica, spunem, sunt lucruri adevărate, dar nu sunt plăcute. E groaznic. Copiii n-au nicio vină”, a povestit Antonescu.

El a menţionat că a pregătit-o pe fiica sa de mică: ”Vezi că la televizor o să vină unul să spună că-s aşa. Pe vremea nu era chiar aşa”.

”Acum se apără. Au chemat-o mulţi jurnalişti, am chemat-o şi eu, n-a prea vrut să iasă la televiziune ca să nu-şi atragă, cum spun ei, hate în online sau în altă parte. E normal. Pe de altă parte este solidară, este interesată, doreşte să mă ajute. E clar că asta ne dă viaţa peste cap şi dacă mai şi câştigi, chiar ne dă peste cap, dar eu simt că tu, totuşi, nu poţi să stai deoparte la asta, nu vrei să stai deoparte şi dacă vrei să o faci, vom vedea ce o să fie” a spus el despre reacţia fiicei sale la intrarea sa în cursa pentru alegerile prezidenţiale.