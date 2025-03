Antonescu: Am încredere deplină în partidele care mă susţin şi în capacitatea mea. Nu stau să păzesc PSD şi PNL

Candidatul Alianţei „România Înainte” la prezidenţiale, Crin Antonescu, a declarat joi că are încredere deplină în partidele care îl susţin şi în capacitatea sa de a duce la bun sfârşit şi de a câştiga această campanie electorală, menţionând că nu stă să păzească PSD şi PNL şi „treaba” sa este „cu cetăţenii României”, transmite Agerpres.

„Toţi candidaţii au şanse. Ăsta e principiul oricărei competiţii. Am intrat cu încredere în această cursă, cu încredere în şansele mele, pentru că altfel n-aş fi intrat. Încrederea mea a crescut, am toate şansele, duc această campanie. Vom vedea cine va câştiga”, a afirmat Antonescu, la Parlament, întrebat cum îşi estimează şansele, după ce candidatura lui Călin Georgescu a fost respinsă, iar Anamaria Gavrilă s-a retras.

Antonescu a spus că nu are nemulţumiri în ceea ce priveşte implicarea primarilor PSD şi PNL în campania electorală.

„Nu, am fost în 15 judeţe până acum. Toată lumea e pe poziţii. Şi încă o dată o spun: e campania mea, nu este a primarilor. Primarii, în măsura în care sunt convinşi de candidatura mea, pot să dea o mână de ajutor, intră şi ei în campanie, dar este campania mea, e între mine şi cetăţeni, nu este între mine şi primari. (…) Repet, e între mine şi cetăţenii României şi e datoria mea să conving cât mai mulţi cetăţeni ai României. Nu stau să păzesc nici Partidul Social Democrat, nici Partidul Naţional Liberal. Asta e treaba altora, dacă vor s-o facă. Treaba mea, repet, este cu cetăţenii României”, a adăugat el.

În legătură cu afirmaţiile deputatului PNL Adrian Cozma că nu are încredere în social-democraţi, Crin Antonescu a spus: „Eu am încredere deplină în aceste partide care mă susţin şi, mai ales, am încredere în capacitatea mea de a aduce până la bun sfârşit şi de a câştiga această campanie electorală”.