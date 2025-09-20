Angajat de la Viena al OMV, deconspirat ca spion rus. Ar fi vorba despre un est-european naturalizat

Un angajat de la Viena al grupului austriac petrol și gaze OMV a fost deconspirat ca spion rus, relatează revista de știri Profil. Ar fi vorba despre un est-european naturalizat, scrie Kurier.

Presupusa „cârtiță” a fost supravegheată, timp de luni, de Direcția pentru Protecția Statului și Serviciul de Informații (DSN). Suspectul a ieșit în evidență printr-o întâlnire cu un diplomat al ambasadei ruse din Viena, care, potrivit serviciilor secrete, ar acționa ca posibil spion al serviciului de informații interne rusesc FSB.

La o percheziție la domiciliul angajatului ar fi fost găsite documente sensibile. Acestea sunt în prezent evaluate.

Nu este clar dacă suspectul a acționat ca autor individual sau dacă au fost implicate și alte persoane. De asemenea, rămâne de clarificat ce informații și pe ce perioadă de timp au fost transmise. Potrivit raportului, angajatul ar fi lucrat, pentru o anumită perioadă de timp, și pentru compania petrolieră de stat din Abu Dhabi și coproprietar al OMV, Adnoc.

Cazul a ajuns acum și la Ministerul de Externe, relatează Ö1 Mittagsjournal sâmbătă. Însărcinatul cu afaceri al ambasadei ruse a fost convocat la minister. Cu această ocazie, partea rusă a fost somată să ridice imunitatea angajatului ambasadei. Termenul pentru aceasta ar urma să expire în câteva zile. Dacă Rusia nu va da curs cererii, persoana vizată va trebui să părăsească țara.

OMV confirmă despărțirea de angajat

OMV a confirmat „că raportul de muncă cu angajatul în cauză a fost încetat cu efect imediat”. Compania cooperează deplin cu autoritățile competente. Alte detalii nu au fost menționate, cu trimitere la caracterul individual al raportului de muncă.

Deoarece suspectul ar fi fost detașat de către OMV, temporar, și la partenerul și coproprietarul Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), trebuie clarificat dacă documentele proveneau de la OMV sau de la ADNOC. Este neclar, de asemenea, ce informații au fost transmise, cui și când ar fi fost recrutat bărbatul în cauză.

Suspectul, despre care se spune că ar fi un est-european naturalizat, se află în libertate.