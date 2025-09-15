Anchetă a Poliţiei după ce un pacient a murit în Spitalul Judeţean Reşiţa, după ce o treaptă s-ar fi rupt sub greutatea bărbatului

Poliţiştii au deschis o anchetă după ce au fost sesizaţi că un bărbat de 66 de ani a murit în incinta Spitalului Judeţean Reşiţa. Bărbatul ar fi căzut, după ce o treaptă a unităţii medicale s-ar fi rupt sub greutatea acestuia. În urma căderii, pacientul a decedat, transmite News.ro.

”Astăzi, 15.09.2025, poliţiştii de la Poliţia Municipiului Reşiţa au fost sesizaţi de reprezentanţii Spitalului Judeţean despre faptul că un bărbat de 66 de ani a decedat în această dimineaţă la unitatea medicală. Cadavrul bărbatului a fost depus la Serviciul de Medicină Legală, urmând a fi efectuată necropsia, în urma căreia se va stabili cauza decesului”, a transmis IPJ Caraş-Severin.

În acest caz poliţiştii au deschis un dosar penal, iar cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Reşiţa, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor cauzelor şi împrejurărilor care au condus la decesul bărbatului.

Potrivit presei locale, pacientul ar fi căzut pe scările unităţii medicale după ce o treaptă s-a rupt sub greutatea sa. În urma căderii, bărbatul a decedat.