sursa foto: Facebook\ COSR

Ana Andreea Beatrice, calificare în semifinalele de la lupte la Campionatul Mondial de Seniori

Sportz15 Sep • 30 vizualizări 0 comentarii

Sportiva Ana Andreea Beatrice a acces în semifinale la Campionatul Mondial de Lupte, la categoria 55 kg, notează News.ro.

Ana Andreea a trecut în calificări de Xuejing Liang (China), cu scorul de 12-2, în optimi de americanca Cristelle N. Rodriguez pe care a învins-o cu 6-3, iar în sferturi a trecut de Karla Godinez Gonzales, cu 3-1.
Ana Andreea Beatrice va lupta tot luni, în semifinalele CM, contra sportivei Ekaterina Verbina (UWW).

