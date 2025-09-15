Ana Andreea Beatrice, calificare în semifinalele de la lupte la Campionatul Mondial de Seniori

Sportiva Ana Andreea Beatrice a acces în semifinale la Campionatul Mondial de Lupte, la categoria 55 kg, notează News.ro.

Ana Andreea a trecut în calificări de Xuejing Liang (China), cu scorul de 12-2, în optimi de americanca Cristelle N. Rodriguez pe care a învins-o cu 6-3, iar în sferturi a trecut de Karla Godinez Gonzales, cu 3-1.

Ana Andreea Beatrice va lupta tot luni, în semifinalele CM, contra sportivei Ekaterina Verbina (UWW).