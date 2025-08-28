Amy Adams şi Matt Smith se alătură distribuţiei filmului „Star Wars: Starfighter”

Actriţa americană Amy Adams, de şase ori nominalizată la premiile Oscar, şi actorul britanic Matt Smith, cunoscut din serialele TV „Doctor Who”, „The Crown” şi „House of the Dragon”, se vor alătura distribuţiei viitorului film „Star Wars: Starfighter”, a anunţat joi studioul Walt Disney, informează Reuters, transmite Agerpres.

Printre ceilalţi actori din această producţie cinematografică se află Flynn Gray, Mia Goth, Aaron Pierre şi Simon Bird, potrivit unui comunicat publicat de Lucasfilm, o divizie a grupului Disney.

Disney anunţase anterior că actorul canadian Ryan Gosling va interpreta rolul principal în „Starfighter”, a cărui lansare în cinematografe este programată pentru mai 2027.

Matt Smith l-a interpretat pe cel de-al 11-lea doctor în longevivul serial TV britanic „Doctor Who”, din 2010 până în 2013. L-a portretizat apoi pe prinţul Philip, soţul reginei Elisabeta a II-a, în serialul „The Crown”, produs de Netflix. Începând din 2022, el joacă un rol principal şi în serialul fantasy „House of the Dragon”, produs de HBO.

Amy Adams a interpretat personajul Lois Lane în trei filme cu supereroi din universul benzilor desenate DC Comics şi a fost nominalizată de şase ori la premiile Oscar, inclusiv pentru rolul jucat în lungmetrajul „American Hustle”.

„Star Wars”, creată de George Lucas, este una dintre cele mai profitabile francize cinematografice din toate timpurile. Filmele sale au generat împreună încasări de peste 5 miliarde de dolari la nivel mondial după lansarea primei pelicule din această serie, „Star Wars: Episode IV – A New Hope”, în 1977.

„Starfighter” este un film cu o poveste independentă, care se petrece într-o perioadă de timp ce nu a fost explorată până acum în filmele francizei „Star Wars”, au precizat reprezentanţii grupului Disney.