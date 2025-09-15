Ambasada Ucrainei: Ambasada Federației Ruse a recurs din nou la răspândirea unor informații false / Un exemplu elocvent de manipulare cinică și dezinformare, menite să acopere pe plan diplomatic războiul agresiv pe care Rusia îl poartă împotriva Ucrainei și consecințele acestuia

Ambasada Ucrainei afirmă că Ambasada Federației Ruse a recurs din nou la răspândirea unor informații false, ceea ce este „un exemplu elocvent de manipulare cinică și dezinformare, menite să acopere pe plan diplomatic războiul agresiv pe care Rusia îl poartă împotriva Ucrainei și consecințele acestuia”.

„În data de 14 septembrie 2025, Ambasada federației ruse în România a recurs din nou la răspândirea unor informații false, de această dată în legătură cu încălcarea spațiului aerian al României de către o dronă rusească. Aceasta reprezintă un exemplu elocvent de manipulare cinică și dezinformare, menite să acopere pe plan diplomatic războiul agresiv în desfășurare pe care rusia îl poartă împotriva Ucrainei și consecințele acestuia.

Afirmațiile părții ruse cu privire la „date nesatisfăcătoare” sau „neconfirmate” fac parte dintr-o practică rusească bine-cunoscută de denaturare a faptelor existente, cu scopul de a evita responsabilitatea pentru încălcarea gravă a normelor dreptului internațional, continuarea agresiunii armate, comiterea crimelor de război și a crimelor împotriva umanității pe teritoriul Ucrainei. Prin atacuri masive zilnice asupra Ucrainei, folosind sute de drone și rachete, statul-agresor nu doar terorizează populația ucraineană și distruge infrastructura civilă, ci generează și riscuri grave de securitate pentru statele vecine Ucrainei – aspect demonstrat, încă o dată, de evenimentele din săptămâna trecută”, se arată în comunicatul ambasadei ucrainene.

Ambasada subliniază că, „așa cum Ucraina a subliniat în repetate rânduri, există o nevoie urgentă ca comunitatea internațională să întreprindă acțiuni decisive pentru a preveni extinderea agresiunii ruse”.

„Prioritatea trebuie să rămână consolidarea capacităților de apărare ale Ucrainei și intensificarea presiunii sancționatorii asupra Rusiei, în scopul de a o obliga să oprească agresiunea și restabilirea unei păci juste și durabile”, se arată în comunicat.

Context: Ambasada Rusiei în România a reacționat, duminică noapte, după ce Ministerul Afacerilor Externe al României l-a convocat în aceeași zi pe ambasadorul Rusiei pentru a transmite „protestul ferm” al autorităților române privind drona rusească ce a pătruns pe teritoriul României.

Ambasada rusă a respins protestul român ca fiind„nefondat și nejustificat” legat de dronă rusească, pe care o numește „un alt obiect zburător neidentificat (OZN)” și a declarat că toate circumstanțele sugerează că incidentul ar fi fost, de fapt, o provocare intenționată a regimului de la Kiev.