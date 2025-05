Ambasada SUA, prima reacție după victoria lui Nicușor Dan la prezidențiale: Așteptăm cu interes să colaborăm / Mesaj rece, la două zile după alegeri, fără felicitări

Ambasada Statelor Unite la București a declarat luni, în prima sa reacție după alegerile prezidențiale, că așteaptă “cu interes” să colaboreze cu președintele ales Nicușor Dan și cu noul guvern care se va instala la Palatul Victoria. Reacția Ambasadei vine la două zile după alegerile prezidențiale câștigate de Nicușor Dan în fața liderului extremist George Simion, care a promovat un mesaj pro-MAGA.

“Așteptăm cu interes să colaborăm cu Nicușor Dan, în calitate de președinte al României, și cu noul guvern, pentru a promova prioritățile noastre comune, precum apărarea, energia și parteneriatele comerciale”, potrivit unui scurt mesaj postat pe pagina sa de Facebook.

De notat că ambasada SUA nu a transmis un mesaj de felicitare pentru Nicușor Dan, după cum de altfel au remarcat internauții care au comentat la postarea Ambasadei.

„În sfârșit”, remarcă un alt comentator. „Salutăm mesajul dumneavoastră. Trebuie să-l postați de luni. Better later than never!”, scrie un alt internaut.