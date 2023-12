„Am scăpat din iad.” Un soldat ucrainean a povestit pentru BBC cum decurg luptele pentru capul de pod pe malul stâng al Niprului

Când am trecut pe partea cealaltă, inamicul ne aștepta. Rușii pe care am reușit să îi capturăm au spus că au fost avertizați din timp despre debarcarea noastră, așa că inamicul știa unde să tragă. Tot ce era posibil a zburat spre noi: ne-au lovit cu artilerie, mortiere, aruncătoare de flăcări. Am crezut că nu voi mai ieși niciodată de acolo”.