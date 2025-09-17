Alexandra Dulgheru îl înlocuiește pe Horia Tecău și este noul căpitan-nejucător al echipei de Billie Jean King Cup a României

Federaţia Română de Tenis anunţă, miercuri, că Alexandra Dulgheru este noul căpitan nejucător al echipei României de Billie Jean King Cup, notează News.ro.

Fosta jucătoare, în vârstă de 36 de ani, îl înlocuieşte în această calitate pe Horia Tecău, care a demisionat în luna august. Fostul tenismen preluase acest rol în primăvara anului 2022, înaintea confruntării cu Polonia.

Sub comanda lui Tecău, România s-a calificat la turneul final al competiţiei de la Malaga, din 2024, când a fost eliminată în optimi de Japonia, scor 1-2.

România va evolua în noiembrie în playoff-ul pentru preliminariile turneului final din 2026 (alături de Polonia şi Noua Zeelandă), meciurile fiind programate în sală, pe hard, în Arena Gorzow, în perioada 14-16 noiembrie 2025.