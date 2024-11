Alexander Zverev va urca pe locul 2 ATP, dar spune că nu crede că merită acest lucru

Alexander Zverev s-a calificat în finala Mastersului de la Paris, iar performanța îl va ajuta să urce de săptămâna viitoare pe locul doi al ierarhiei ATP. Chestionat pe marginea acestui subiect, germanul spune că Jannik Sinner și Carlos Alcaraz sunt la alt nivel și că ei merită să fie pe primele două poziții ale clasamentului mondial.

Într-un sezon în Jannik Sinner și Carlos Alcaraz și-au împărțit trofeele de Grand Slam (italianul a triumfat la Australian Open și US Open, iar ibericul la Roland Garros și Wimbledon), Alexander Zverev simte că urcarea lui pe locul doi ATP nu este una conformă cu realitatea prezentului din tenisul de câmp masculin.

După semifinala de la Paris Masters câștigată împotriva lui Holger Rune, Zverev a atins și subiectul urcării pe locul doi din ierarhia ATP, iar germanul este ferm convins că cei mai buni doi jucători ai lumii sunt Sinner și Alcaraz.

„Cred că Jannik și Carlos fac unele lucruri mai bine decât mine în acest moment. Vreau să mă perfecționez nu doar pentru azi sau mâine, ci și pentru anul viitor. De aceea, fac săptămâna aceasta o mulțime de antrenamente, vreau să-mi îmbunătățesc jocul pentru anul viitor.

Jannik s-a îmbunătăţit mult în acest an. Carlos a îmbunătăţit şi el anumite lucruri. Cred că Novak (n.r. Djokovic), în 15-20 de ani, a progresat în fiecare an.

Este bine să mă întorc pe cea mai înaltă poziție pe care am ajuns până acum în clasament (locul doi mondial). Desigur, vreau să merg mai departe, dar Jannik a avut cel mai bun an, cu Carlos în spatele lui care a câștigat două turnee de Grand Slam.

Știu că îl depășesc în clasament (n.r. pe Alcaraz), dar a câștigat Wimbledon și Roland Garros, titluri uriașe, sunt încă cei mai buni doi jucători din lume, din punctul meu de vedere” – Alexander Zverev, citat de Punto De Break, conform Eurosport.

De știut

Alexander Zverev will pass Carlos Alcaraz to become the world #2 when the new rankings come out.

🇩🇪 pic.twitter.com/E3SWWRFkL8

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 2, 2024