Alertă maximă: Trump merge în Israel, luni dimineață / Va ține un discurs în fața Parlamentului

Israelul este în alertă maximă de securitate înainte de sosirea președintelui SUA. Programul provizoriu actual al vizitei sale – dezvăluit de mass-media – prevede că Donald Trump ar trebui să aterizeze pe aeroportul Ben Gurion luni dimineață, la ora 9:20, unde va fi o ceremonie de întâmpinare, conform estimărilor Knesset, înainte de începerea sărbătorii evreiești Simchat Torah. După discursul său în fața Parlamentului israelian, președintele american îşi va încheia scurta vizită și se va întoarce acasă, fără alte întâlniri sau ceremonii speciale, potrivit Rador Radio România.

În timpul nopții de joi și vineri dimineață, IDF a început retragerea trupelor din Fâșia Gaza de-a lungul liniilor de desfășurare stabilite, ca parte a acordului cu Hamas. Unele forțe au fost retrase complet din Gaza, în timp ce altele vor rămâne pe poziții de-a lungul liniilor de desfășurare, relatează „Times of Israel”. Retragerea a avut loc sub acoperirea bombardamentelor de artilerie și a atacurilor aeriene în unele zone. Este prevăzut ca IDF să finalizeze retragerea până vineri seară, în termen de 24 de ore de la ratificarea oficială de către guvernul israelian a acordului cu Hamas.

În Gaza au fost raportate atacuri militare israeliene, inclusiv atacuri aeriene în Khan Younis și atacuri cu elicoptere în orașul Gaza, în orele care au urmat ratificării de către guvernul israelian a primei faze a acordului și intrării în vigoare a armistițiului cu Hamas, au relatat „Al-Jazeera” și agenția de știri palestiniană „Wafa”.

Elicopterele au vizat un loc la est de orașul Gaza, unde a fost raportat și foc de artilerie. Cu puțin timp înainte, au existat rapoarte despre atacuri aeriene în zona sudică a orașului Khan Younis, în Gaza. Apărarea Civilă din Gaza, amintește „Al-Jazeera”, avertizase locuitorii să stea departe de zonele de frontieră ale orașului Gaza până la anunțul oficial al începerii retragerii israeliene.

