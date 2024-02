Alegeri parlamentare în Pakistan: 10 puncte de reținut. O înfruntare între două dinastii politice, cu fostul premier Imran Khan condamnat la zeci de ani închisoare și exclus din competiție

Electoratul din Pakistan este chemat la urne pe 8 februarie, pe fondul unei inflații ridicate și a unei multitudini de crize economice și politice. Indian Express prezintă sintetic tabloul electoral din Pakistan în 10 puncte.

1. 128 de milioane de alegători înregistrați

Pakistanul este a cincea cea mai populată țară din lume, cu o populație de 241 de milioane de locuitori. Aproximativ 128 de milioane (69 de milioane de bărbați, 59 de milioane de femei) sunt alegători înregistrați, deși prezența la vot este probabil să fie semnificativ mai mică. La alegerile din 2018, prezența la vot a fost de sub 52%, cea mai mare prezență la vot, de 61%, fiind înregistrată în 1971

2. 44% dintre alegători au vârsta sub 35 de ani

Pakistanul este o țară tânără, cu o vârstă medie de doar 20 de ani. Acest lucru explică disparitatea dintre populația Pakistanului și alegătorii înregistrați, o mare parte a populației neavând încă 18 ani, vârsta legală pentru a vota în Pakistan. Chiar și în rândul alegătorilor înregistrați, 44% dintre aceștia au sub 35 de ani, ceea ce face ca tinerii să fie cea mai importantă categorie demografică în viitoarele alegeri.

3. 266 de locuri alese prin vot direct în Adunarea Națională

Alegătorii vor vota pentru a alege direct 266 de reprezentanți în Adunarea Națională din Pakistan, camera inferioară a sistemului parlamentar bicameral. Ca și India, Pakistanul folosește un sistem majoritar uninominal, ceea ce înseamnă că este ales candidatul care primește cel mai mare număr de voturi într-o anumită indiferent de procentaj.

4. 60 de locuri sunt rezervate femeilor, 10 pentru nemusulmani

Pe lângă cele 266 de locuri menționate mai sus, Adunarea Națională rezervă, de asemenea, 60 de locuri pentru femei și 10 locuri pentru nemusulmani. Acestea sunt alocate partidelor politice proporțional cu scorul acestora în alegerile naționale.

5. 173 de locuri pentru Punjab

Pakistanul are 4 provincii – Punjab, Sindh, Balochistan și Khyber Pakhtunkhwa – și Teritoriul capitalei Islamabad. Populația acestor provincii oscilează la extrem și, în consecință, la fel și numărul de locuri pe care le dețin în Adunarea Națională. Punjab, cu 141 de locuri (plus 32 de locuri rezervate femeilor) este de departe cea mai importantă provincie, urmată de Sindh (61, plus 14 rezervate), Khyber Pakhtunkhwa (45, plus 10 rezervate), Balochistan (16, plus 4 rezervate) și Islamabad (3).

6. 5.121 de candidați

Comisia Electorală din Pakistan a înregistrat 5.121 de candidați pentru viitoarele alegeri – o medie de puțin peste 19 candidați pe loc. Dintre aceștia, 4.806 (aproape 94%) sunt bărbați și doar 312 sunt femei. Există, de asemenea, 2 candidați transsexuali în cursă.

7. 167 de partide înregistrate

Acești candidați aparțin fie unuia dintre cele 167 de partide politice înregistrate la Comisia Electorală, fie sunt independenți. Principalele partide care concurează sunt Liga Musulmană Pakistaneză (PML-N), condusă de fostul premier (2013 – 2017) Nawaz Sharif, și Partidul Popular Pakistanez (PPP), condus de Bilawal Bhutto, fiul fostei prim ministre asasinate, Benazir Bhutto, și tatăl său, Asif Ali Zardari. Pakistan Tehreek-i-Insaf (PTI), al lui Imran Khan, recent condamnat la ani grei închisoare în patru cazuri separate, nu a fost autorizat să candideze sub simbolul său electoral și, prin urmare, candidații săi vor concura ca independenți.

8. 90.582 de secții de votare

Pe 8 februarie, cetățenii își vor exprima votul într-una dintre cele 90.582 de secții de votare răspândite în întreaga țară. Aceste secții de votare sunt clasificate ca fiind „foarte sensibile” (aproximativ 17.500 de secții), „sensibile” (32.508) și „normale” (aproximativ 42.500). Spre deosebire de India, Pakistanul nu folosește mașini de vot electronice, ci se bazează pe urnele de vot.

9. Inflația de aproape 30%, devalorizarea monedei, probleme de top

Înaintea alegerilor, economia pakistaneză se află într-o situație dificilă și este probabil cea mai presantă problemă pentru alegători. Inflația se apropie de pragul de 30%, iar în ultimii doi ani, moneda pakistaneză, rupia pakistaneză, a pierdut aproape 50% din valoarea sa în comparație cu dolarul american. În prezent, Pakistanul primește un plan de salvare de 3 miliarde de dolari de la FMI, ceea ce a dus la noi reduceri ale cheltuielilor sociale, polarizând populația.

10. 100 de activiști ai PTI au fost arestați

Alegerile pakistaneze au fost întotdeauna grevate de acuzații de nereguli – și nici scrutinul curent nu este diferit. Fostul prim-ministru Imran Khan, una dintre cele mai populare figuri politice din Pakistan, este închis pentru acuzații multiple, iar PTI a primit interdicția de a participa la alegeri. PTI a afirmat că autoritățile au arestat sute de activiști și candidați ai partidului. Rămâne de văzut cum va reacționa publicul pakistanez la punerea pe tușă a PTI.