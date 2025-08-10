Statele nordice şi baltice consideră că numai presiunea asupra Rusiei poate conduce la încheierea războiului în Ucraina

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Liderii statelor nordice şi baltice au emis duminică o declaraţie comună în care îşi reafirmă sprijinul pentru Ucraina şi consideră că războiul „ilegal” dus de Rusia se poate încheia doar prin menţinerea unei presiuni puternice asupra acesteia din urmă, în timp ce se află în pregătire întâlnirea care va avea loc vineri în Alaska între preşedinţii rus şi american, Vladimir Putin şi Donald Trump, iar Kievul şi aliaţii săi europeni cer să nu fie excluşi din discuţii, relatează Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Liderii Danemarcei, Estoniei, Finlandei, Islandei, Letoniei, Lituaniei, Norvegiei şi Suediei mai menţionează în declaraţie că „reafirmă principiul conform căruia frontierele internaţionale nu trebuie modificate prin forţă”, după ce Trump a sugerat ideea unor cedări teritoriale ale Ucrainei către Rusia în cadrul unui posibil „schimb de teritorii”, transmite Agerpres.

Ţările nordice şi baltice, care de când a început războiul ruso-ucrainean au fost printre cele mai active în sancţionarea Rusiei şi în susţinerea militară, financiară şi politică a Ucrainei, confirmă în aceeaşi declaraţie că vor continua să susţină şi să impună măsuri restrictive împotriva Moscovei.

Reacţionând faţă de ideea unor cedări teritoriale, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a promis că „ucrainenii nu-şi vor da pământul ocupanţilor” şi a cerut să nu fie ocolit în negocierile ruso-americane.

După ce el a cerut ajutorul susţinătorilor săi europeni, liderii Marii Britanii, Franţei, Germaniei, Italiei, Poloniei, Finlandei şi preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au emis sâmbătă un comunicat comun în care salută eforturile lui Trump de a încerca să pună capăt războiului în Ucraina, dar au cerut menţinerea presiunii asupra Rusiei, un armistiţiu imediat sau cel puţin reducerea ostilităţilor, includerea obligatorie a Ucrainei în discuţii, negocieri al căror punct de plecare să fie actuala linie a frontului, iar un viitor acord de pace să cuprindă garanţii de securitate pentru Ucraina.

„Ucraina are libertatea de a-şi alege propriul destin. Discuţii fructuoase pot avea loc doar în contextul unui armistiţiu sau al unei reduceri a ostilităţilor. Calea către pace în Ucraina nu poate fi decisă fără Ucraina”, se arată în comunicatul acestor lideri europeni.

Conform presei americane, Rusia ar fi propus să oprească ofensiva de-a lungul actualei linii a frontului în provinciile Zaporojie şi Herson, situate în sud-estul şi sudul Ucrainei, şi să-şi retragă trupele din provinciile Dnipropetrovsk (centru), Sumî (nord) şi Harkov (nord-est), dar numai în schimbul controlului deplin asupra regiunii Donbas, respectiv asupra provinciilor Doneţk şi Lugansk din estul Ucrainei. Provincia Lugansk este singura pe care armata rusă a reuşit să o ocupe aproape integral, în timp ce o parte din Doneţk se află în continuare sub control ucrainean. Se subînţelege din această propunere şi menţinerea controlului rusesc asupra peninsulei Crimeea.