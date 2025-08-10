Roger Federer revine pe teren la Shanghai pentru un meci de dublu cu vedete
Considerat de mulţi cel mai bun jucător de tenis din istorie, Roger Federer, care s-a retras în 2022, va reveni pe terenurile turneului Masters 1000 din Shanghai pentru a juca un meci de dublu alături de vedete chineze, relatează Le Figaro, transmite News.ro.
Vor evolua actorii Donnie Yen şi Wu Lei, dar şi fosta jucătoare profesionistă Zheng Jie. Meciul va avea loc în data de 10 octombrie.
Roger Federer a câştigat Masters 1000 de la Shanghai de două ori în cariera sa impresionantă, în 2014 împotriva lui Gilles Simon şi în 2017 împotriva rivalului şi prietenului său Rafael Nadal, care s-a retras şi el de câteva luni.
