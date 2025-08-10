G4Media.ro
Sursa foto: Pixabay

Tânăr din Dâmbovița, arestat preventiv după ce ar fi violat o fată de 13 ani

Articole10 Aug 0 comentarii

Un tânăr de 22 de ani din localitatea Cojasca a fost arestat preventiv după ce a violat o fată de 13 ani, informează, duminică, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, transmite Agerpres.

„Din investigaţiile efectuate a reieşit faptul că, la data de 9 august, în jurul orei 01:30, bănuitul, în timp ce s-ar fi aflat în localitatea Iazu, ar fi întreţinut raporturi sexuale cu o minoră, de 13 ani, din comuna Cojasca, împotriva voinţei acesteia”, au precizat reprezentanţii IPJ Dâmboviţa.

În cursul zilei de duminică, tânărul a fost prezentat magistraţilor, pe numele acestuia fiind emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

