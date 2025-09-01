Agenţia Naţională pentru Mediu şi Arii Protejate continuă să monitorizeze platforma de prelucrare a lemnului Kronospan din Sebeş, unde s-au înregistrat două explozii şi un incendiu violent, patru persoane fiind rănite / Măsurători şi la 24 de ore de la incident

Agenţia Naţională pentru Mediu şi Arii Protejate (ANMAP) anunţă că monitorizează în contonuare platforma de prelucrare a lemnului Kronospan din Sebeş, unde s-au înregistrat două explozii şi un incendiu violent, patru persoane fiind rănite, transmite News.ro.

”Am monitorizat permanent calitatea aerului în proximitatea platformei de prelucrare a lemnului Kronospan, unde a avut loc, azi, un incident în urma căruia patru persoane au fost rănite. Evenimentul a debutat cu două explozii şi a continuat cu un incendiu violent, generând degajări mari de fum. Cu toate acestea, parametrii măsuraţi de staţia de monitorizare a calităţii aerului AB-2, amplasată în municipiul Sebeş, nu au indicat depăşiri ale valorilor maxime admise, la niciunul din poluanţii măsuraţi: particule în suspensie PM10, dioxid de sulf şi oxizi de azot”, au transmis, luni seară, oficialii ANMAP, într-un mesaj pe pagina de Facebook.

Aceştia precizează că staţia este de tip industrial, face parte din Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului şi este instalată în sudul platformei industriale a municipiului Sebeş, în cea mai apropiată zonă rezidenţială, pe direcţia predominantă a vântului.

”Mai mult decât atât, nici echipamentele mobile deplasate în zonă de Direcţiile Judeţene de Mediu Alba şi Sibiu nu au înregistrat depăşiri ale concentraţiilor maxime admise, la probele efectuate la 30 de minute, mulţi din compuşii măsuraţi fiind sub limita de detecţie. Măsurătorile realizate prin intermediul echipamentelor mobile vor fi centralizate, iar rezultatele determinării la 24 de ore de la începerea monitorizării, vor fi publicate pe pagina de Facebook a ANMAP, în cursul zilei de mâine”, a mai transmis instituţia.

O coloană de flăcări şi fum, înaltă de câţiva metri, s-a văzut de a distanţe mari în momentul în care s-a produs explozia. Un tânăr aflat într-un program de internship a povestit că, aparent, la un buncăr în care se amestecau materialele exista ”o problemă mecanică” şi acela a explodat, în condiţiile în care se lucra la el.