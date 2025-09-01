G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Agenţia Naţională pentru Mediu şi Arii Protejate continuă să monitorizeze platforma de…

incendiu kronospan sebes
sursa foto: Cititor G4Media

Agenţia Naţională pentru Mediu şi Arii Protejate continuă să monitorizeze platforma de prelucrare a lemnului Kronospan din Sebeş, unde s-au înregistrat două explozii şi un incendiu violent, patru persoane fiind rănite / Măsurători şi la 24 de ore de la incident

Articole1 Sep 0 comentarii

Agenţia Naţională pentru Mediu şi Arii Protejate (ANMAP) anunţă că monitorizează în contonuare platforma de prelucrare a lemnului Kronospan din Sebeş, unde s-au înregistrat două explozii şi un incendiu violent, patru persoane fiind rănite, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”Am monitorizat permanent calitatea aerului în proximitatea platformei de prelucrare a lemnului Kronospan, unde a avut loc, azi, un incident în urma căruia patru persoane au fost rănite. Evenimentul a debutat cu două explozii şi a continuat cu un incendiu violent, generând degajări mari de fum. Cu toate acestea, parametrii măsuraţi de staţia de monitorizare a calităţii aerului AB-2, amplasată în municipiul Sebeş, nu au indicat depăşiri ale valorilor maxime admise, la niciunul din poluanţii măsuraţi: particule în suspensie PM10, dioxid de sulf şi oxizi de azot”, au transmis, luni seară, oficialii ANMAP, într-un mesaj pe pagina de Facebook.

Aceştia precizează că staţia este de tip industrial, face parte din Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului şi este instalată în sudul platformei industriale a municipiului Sebeş, în cea mai apropiată zonă rezidenţială, pe direcţia predominantă a vântului.

”Mai mult decât atât, nici echipamentele mobile deplasate în zonă de Direcţiile Judeţene de Mediu Alba şi Sibiu nu au înregistrat depăşiri ale concentraţiilor maxime admise, la probele efectuate la 30 de minute, mulţi din compuşii măsuraţi fiind sub limita de detecţie. Măsurătorile realizate prin intermediul echipamentelor mobile vor fi centralizate, iar rezultatele determinării la 24 de ore de la începerea monitorizării, vor fi publicate pe pagina de Facebook a ANMAP, în cursul zilei de mâine”, a mai transmis instituţia.

Patru persoane au fost rănite – două au suferit arsuri, iar două au traumatisme – în urma unu incendiu izbucnit luni la o fabrică de prelucrare a lemnului din Sebeş

O coloană de flăcări şi fum, înaltă de câţiva metri, s-a văzut de a distanţe mari în momentul în care s-a produs explozia. Un tânăr aflat într-un program de internship a povestit că, aparent, la un buncăr în care se amestecau materialele exista ”o problemă mecanică” şi acela a explodat, în condiţiile în care se lucra la el.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Ecologiștii au stropit cu vopsea roşie faţada Sagrada Familia

Articole31 Aug • 2.330 vizualizări
0 comentarii

Incendiu provocat de fragmente de dronă ucraineană în apropierea ”Palatului lui Putin” de la Marea Neagră / 400 de pompieri luptă de joi împotriva flăcărilor

Articole30 Aug • 1.351 vizualizări
0 comentarii

Incendiul din localitatea Amara a fost stins / Erupţia nu mai este vizibilă la gura puţului

Articole30 Aug • 1.002 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.