Agenţia Naţională de Transplant cere notarilor să sprijine donatorii de organe și să nu le mai ceară taxe pe declarațiile de consimțământ: ”Conform legii, aceste declaraţii sunt scutite de plata onorariului notarial”

Agenţia Naţională de Transplant anunţă, miercuri, că, urmare a numeroase sesizări pe care le-a primit din partea potenţialilor donatori, a transmis o adresă către Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România cu privire la declaraţiile de consimţământ care sunt scutite de plata onorariului notarial, transmite News.ro.

”În ultima vreme, Agenţia Naţională de Transplant a primit numeroase întrebări din partea persoanelor interesate de modul de înscriere în Registrul Naţional al Donatorilor de Organe, Ţesuturi şi Celule. Principala problemă semnalată este că mulţi notari nu cunosc această procedură, iar unii solicită taxe pentru declaraţiile de consimţământ – deşi, conform legii, aceste declaraţii sunt scutite de plata onorariului notarial”, au transmis, miercuri, oficialii Agenţiei Naţionale de Transplant.

Aceştria precizează că, pentru a clarifica situaţia şi a sprijini cetăţenii care doresc să devină donatori, Agenţia Naţională de Transplant a transmis o adresă oficială ( Adresa nr. 1528 din 02.09.2025) către Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România.

”Potrivit legislaţiei (Legea nr. 95/2006 şi Ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Justiţiei nr. 1158/2012), fiecare persoană care doreşte să îşi exprime opţiunea de donator trebuie să facă acest lucru printr-un act notarial, ulterior înscris în Registrul Naţional al Donatorilor de Organe, Ţesuturi şi Celule (R.N.D.). În urma adresei noastre, Uniunea Naţională a Notarilor Publici va transmite o circulară către toate notariatele din ţară, pentru a asigura aplicarea corectă a procedurii legale şi informarea completă a cetăţenilor”, a mai transmis instituţia citată.

Acesta este, potrivit reprezentanţilor instituţiei, un nou pas pentru sprijinul acordat promovării donării de organe, ţesuturi şi celule – un act suprem de solidaritate şi generozitate.