Agenda pro-Est a AUR: O deputată bursieră Soros o critică pe ministra Oana Țoiu că nu a participat la întâlnirea de la Beijing a dictatorilor

Oficiali ai partidului extremist AUR, care au preluat în ultimii patru ani temele de propagandă ale Rusiei, promovează acum apropierea de un alt regim dictatorial – China. Deputata AUR Cristina Emanuela Dascălu a criticat-o vineri pe ministra de Externe Oana Țoiu pentru că nu a participat la summitul dictatorilor organizat la Beijing.

”Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a refuzat invitația Chinei de a participa la parada militară a Beijing-ului de zilele trecute. În linia de susținere față de Uniunea Europeană, ministrul de Externe a considerat inoportună prezența diplomației românești la evenimentul unde au participat șefii de state a țărilor considerate cel puțin nefrecventabile. În contextul actual al României, consideră oare ministrul de Externe că țara noastră își poate permite refuzul invitației superputerii economice – China? În termeni diplomatici, lipsa participării reprezintă o ofensă adusă Chinei ce aduce prejudicii României”, a scris Dascălu într-un comunicat.

Reamintim că ministra Țoiu a criticat, la rândul său, participarea foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la evenimentul de la Beijing, alături de dictatori precum Vladimir Putin, Xi Jinping, Kim Jong Un și Aleksandr Lukasenko.

Mai mult, deputata AUR a cerut ”analizarea de urgență a priorităților MAE și a direcției sale”.

China este un aliat puternic al Rusiei în războiul împotriva Ucraina și susține economic regimul de la Kremlin.

Cristina Emanuela Dascălu este deputat de Neamț. Ea a beneficiat de bursă de la fundația Soros, potrivit CV-ului oficial. George Soros este una dintre principalele ținte ale atacurilor partidului extremist AUR.