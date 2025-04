Aeroportul japonez care s-a rebranduit complet cu Hello Kitty pentru Expoziția Mondială 2025

Nu vă speriați când încercați să vă îmbarcați într-un zbor către această prefectură din sud-vestul Japoniei și destinația de pe bilet spune „Hello Kitty”. Sunteți cu siguranță în avionul potrivit. Oita, o regiune pitorească cunoscută pentru izvoarele sale termale naturale de pe insula japoneză Kyushu, și-a redenumit recent Aeroportul Oita Hello Kitty pentru a atrage fanii și turiștii, arată CNN.

Rebrandul de șase luni, care va dura până la 13 octombrie, va “injecta” aeroportului, altfel “somnoros”, o doză suplimentară de drăgălășenie prin excelență a țării – sau „kawaii” în japoneză. După cum era de așteptat, Hello Kitty (care, apropo, nu este o pisică) este peste tot, potrivit sursei citate.

La sosire, pasagerii care trag cu ochiul prin ferestrele avionului vor primi primele saluturi din partea personajului japonez pictat pe puntea de îmbarcare. În timp ce se îndreaptă spre banda transportoare pentru bagaje, vor vedea postere cu Hello Kitty târând o valiză și călătorind într-un avion în miniatură.

Rebranding-ul se bazează pe hype-ul Osaka Expo 2025 și încearcă să ofere o destinație alternativă la cele deja aglomerate, în timp ce Japonia se confruntă cu un număr record de turiști. Boom-ul turismului – care a atins un număr record de 10,5 milioane în primele trei luni ale anului 2025 – a dat celei de-a patra economii a lumii un impuls necesar, dar a creat, de asemenea, dureri de cap pentru localnici.

„Sperăm să încurajăm mai mulți turiști, în special pe cei care vizitează de obicei destinații cu trafic mare, cum ar fi Tokyo și Kyoto, să călătorească în schimb în Oita”, a declarat pentru CNN un purtător de cuvânt al biroului de turism al prefecturii Oita.

Oita este la aproximativ o oră distanță de Osaka cu avionul și la patru ore cu trenul.

Alături de Hello Kitty la aeroportul din Oita sunt prieteni precum My Melody, Little Twin Stars și Pochacco. Toate sunt personaje de la Sanrio, compania de merchandising din spatele universului ei de drăgălășenie.

De ce Oita, totuși? Sanrio administrează un parc tematic numit Harmonyland în prefectură. Compania va vinde brelocuri și tricouri exclusive Hello Kitty la terminalul intern.

„În plus față de atragerea vizitatorilor nu numai din zonele metropolitane majore, cum ar fi regiunile Tokyo și Kansai, ci și prin evidențierea atractivității unice a Prefecturii Oita și Kyushu, cum ar fi izvoarele termale, natura și bucătăria, ne propunem să valorificăm popularitatea globală a personajelor Sanrio din Japonia și a parcului lor tematic”, a declarat Sanrio.

„Suntem plini de speranța că acest aeroport va deveni o punte care va conecta nenumărate zâmbete”, a declarat președintele Sanrio Entertainment, Aya Komaki, în timpul unei lansări recente, înainte de a promova sloganul lui Hello Kitty scris pe un steag pe care îl ține în postere la aeroport: „Bună ziua din Oita pentru lume”.

Prefectura Oita se află la aproximativ 40 de mile sud-est de Fukuoka, cel mai mare oraș din Kyushu, și găzduiește unele dintre cele mai căutate orașe onsen din Japonia, precum Beppu și Yufuin. Totuși, este mai popular printre turiștii locali decât printre vizitatorii internaționali. Aproape 80% din cei 530.033 de vizitatori înregistrați luna trecută au fost călători interni.

Aeroportul operează în principal zboruri interne, dar are și câteva rute internaționale către Seul în Coreea de Sud și Taipei în Taiwan.

Nu este primul aeroport care poartă numele personajelor de desene animate mult venerate ale națiunii, manga și anime-ul japonez fiind printre cele mai influente exporturi ale țării.

În orașul Tottori din centrul țării, oficialitățile au redenumit aeroportul Tottori Sand Dunes Conan Airport în 2015 pentru a aduce un omagiu serialului japonez manga și anime „Case Closed”, despre un copil detectiv, Conan, care se luptă cu infractorii cu ajutorul unor gadgeturi grozave, ca James Bond.

Aeroportul vecin Yonago Kitaro și-a luat, de asemenea, numele de la un alt serial manga și anime, „GeGeGe no Kitaro”, care urmărește misiunea unui băiețel pe nume Kitaro care se luptă cu demonii – sau yokai în japoneză – pentru a proteja oamenii.

Alte aeroporturi au prezentat, de asemenea, personaje populare din Super Mario Bros și Pokemon în campaniile lor turistice, chiar dacă nu au fost în favoarea unei schimbări de nume.

Țara cu una dintre cele mai complexe rețele feroviare din lume pune, de asemenea, personajele sale preferate pe trenuri, inclusiv – ghiciți cine – Hello Kitty.