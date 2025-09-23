Acuzații de malpraxis, la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța / Doi foști pacienți cer daune de 300 de mii de euro / Spitalul are doar un consilier juridic, un tânăr stagiar

Doi pacienți de la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța cer daune de 300 de mii de euro. Într-un dosar aflat pe rolul Tribunalului Constanța, spitalul a fost chemat în judecată în calitate de pârât, iar reclamanții solicită obligarea unității sanitare la câte 150.000 de euro pentru fiecare, invocând răspunderea delictuală civilă, respectiv malpraxis, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Constanța.

Informațiile apar în proiectul unei hotărâri referitoare la încheierea unui contract de servicii juridice în vederea apărării intereselor Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța. Reprezentanții unității sanitare susțin că angajarea unui avocat specializat se impune din mai multe considerente, precum complexitatea ridicată a cauzei, care presupune corelarea normelor juridice cu aspecte medicale de specialitate, și valoarea considerabilă a pretențiilor, cu impact major asupra activității spitalului.

În plus, Spitalul de Boli Infecțioase are un singur consilier juridic și acela stagiar, care își poate obține statutul de consilier juridic definitiv abia în noiembrie 2026. Până atunci, poate reprezenta instituția doar la instanța de fond.

Potrivit proiectului de hotărâre, onorariul avocatului este de 25 de mii de lei. Proiectul va fi supus la vot în următoarea ședință a Consiliului Local Constanța, programată joi, 25 septembrie.