Actorul Gérard Depardieu va fi judecat din nou, find acuzat că ar fi violat-o pe actriţa Charlotte Arnould

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Actorul Gérard Depardieu a fost trimis în fața Tribunalului Penal Departamental din Paris pentru a fi judecat pentru viol și agresiune sexuală asupra actriței Charlotte Arnould, relatează Le Figaro, iar postul de televiziune Bfmtv a prezentat acuzațiile dintr-o sursă familiară cu cazul, confirmând o știre din France Info. Actorul francez riscă o pedeapsă de până la 20 de ani de închisoare, notează LA STAMPA , citată de Rador Radio România.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Sunt ușurată”, a scris pe Instagram actrița Charlotte Arnould, după ce a aflat că Gérard Depardieu va fi judecat de Tribunalul Penal din Paris pentru viol și agresiune sexuală. Arnould, în vârstă de 29 de ani, a depus plângerea în 2018, la doar câteva zile după presupusele fapte atribuite lui Depardieu.

Actorul francez, care a recunoscut că a avut o relație consimțită cu actrița, fusese condamnat anterior la mijlocul lunii mai, la 18 luni de închisoare cu suspendare pentru agresiunea sexuală împotriva a două femei pe platourile de filmare ale filmului „Les Volets Verts” în 2021, o sentință pe care a atacat-o cu apel.

Sursa: LA STAMPA / Rador Radio România /.

Traducerea: Cătălina Păunel