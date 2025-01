Activişti germani de la ”Centrul de Frumuseţe Politică” denunţă salutul lui Musk proiectându-l pe fabrica Tesla de lângă Berlin. ”Cumpăraţi o Tesla, susţineţi fascismul!”. ”Vrem să organizăm distrugerea lui Elon Musk în mod artistic”

Un grup de activişti germani, ”Centrul de Frumuseţe Politică” (ZPS), a revendicat proiecţia salutului polemic al lui Elon Musk – din seara instalării lui Donald Trump la Casa Albă – pe fabrica Tesla a acestuia din apropiere de Berlin , denunţând astfel gestul celui mai bogat om din lume, interpretat de către unii ca fiind un salut nazist, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

La un miting de susţinere a lui Donald Trump, luni seara, miliardarul şi-a întins de două ori braţul drept pentru a efectua un salut.

Elon Musk’s claim that he didn’t mean to give a Nazi salute would be easier to believe if he hadn’t just so strongly endorsed the neo-Nazi AfD party in Germany.

Heil @Tesla !pic.twitter.com/2FXR9MNzzv

— Jussi Pekka (@JuPe_EU) January 23, 2025

Aleşi democraţi şi istorici au denunţat un salut fascist au nazist, iar alţi observatori l-au interpretat ca pe un gest stângaci.

Pe reţeaua de socailizare X, proprietatea lui Elon Musk, grupul de activişti a publicat miercuri seara o fotografie făcută noaptea a fabricii germane a miliardarului de la Grünheide, situată în apriopiere de Berlin, pe faţada căreia a fost proiectată o imagine uriaşă a gestului controversat.

A left-wing activist group has projected a giant image of Elon Musk doing his “my heart goes out to you” gesture alongside the word “heil” onto the front facade of Giga Berlinpic.twitter.com/gsgwdp1oqA

— Drive Tesla ???????? (@DriveTeslaca) January 23, 2025

În proiecţie apare cuvântul ”Heil” alături de firma luminoasă a fabricii de maşini electrice, formând împreună un ”Heil Tesla”, o trimitere la salutul hitlerist.

”Cumpăraţi o Tesla, susţineţi fascismul!”, scriu ironic activiştii germani în alt mesaj în care publică o înregistrare video a proiecţiei pe fabrică.

DISTRUGEREA ”ARTISTICĂ” A LUI MUSK

”Vrem să organizăm distrugerea lui Elon Musk în mod artistic”, a declarat AFP un reprezentant al grupului ”Centrul de Frumuseţe Politică” (ZPS), Philipp Ruch.

Cazul a fost trimis parchetului, a declarat AFP poliţia locală.

Potrivit organizatorilor, acţiunea a durat o oră.

Ei au difuzat, de asemenea, proiecţii ale şefei Partidului Alternativa pentru Germania (AfD, extremă dreapra) Alice Weidel, candidata la cancelarie a extremei drepte în alegerile legislative anticipate prevăzute la 23 februarie.

Fabrica de la Grünheide, inaugurată în 2022, este singura ”gigafactory” din Europa a constructorului de vehicule electrice Tesla.

Fabrica, contactată de AFP, nu a răspuns.

Elon Musk se amestecă cu regularitate, de mai multe săptămâni, în campania alegerilor legislative din Germania, în susţinerea AfD.

El i-a catalogat pe cancelarul german Olaf Scholz drept un ”nebun”, un ”imebecil incompetent”, iar pe preşedintele Frank-Walter Steinmeier drept un ”tiran”.

AfD este creditată în sondaje pe locul doi, cu cel puţin 20% dintre intenţiile de vot, după Uniunea Creştin Democrată (CDU) a lui Merz.

Un obişnuit al unor acţiuni satirice, ZPS a creat în 2017 o replică în miniatură a Memorialului Holocaustului din Berlin în faţa casei unui lider AfD.