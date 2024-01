Activista Angi Șerban: Am fost reținută politic pentru că sunt activist anticorupție. Resursele statului au fost cheltuite pentru această încercare eșuată de a mă închide

Activista Angi Șerban, activistă din cadrul comunității Corupția ucide care a fost dusă duminică la secția de poliție pentru că a scris pe Facebook mesajul „Dacă în democrație, la un protest pașnic iese poliția cu pușca, nu cumva e legitim să iasă și poporul cu cocktailu’?”, a declarat luni că e acuzată de Poliția Română de ”instigare publică”. Ea a declarat că ”am fost reținută politic pentru că sunt activist anticorupție”.

”Am fost săltată în seara asta (14.01) de la o altă adresă decât cea din buletin de către Poliția Română, dusă la secția 18, percheziționată la chiloți, sutien și ciorapi, amprentată, fotografiată (mugshot), măsurată, analizată, notată în registrul de infractori pentru că am îndrăznit în democrație să pun o întrebare legitimă cu privire la amenințarea cu arma săvârșită de un polițist la adresa protestatarilor pașnici. Postarea am făcut-o pe Fb la ora 11:00, iar la ora 17:15 am fost săltată cu mandat de aducere și plimbată cu girofarul între secții. Sunt acuzată de către Poliția Română de instigare publică. Total nerealist și interpretat cu rea voință!”, a scris Angi Șerban pe Facebook.

”Este evident că am fost reținută politic pentru că sunt un activist anticorupție și pentru că au început unele proteste în România din cauza proastei gestionări a țării, a taxelor crescute și noi, a inflației ridicate etc. Voi lupta pentru libertatea mea de exprimare în țara noastră democratică, indiferent de intimidările și hărțuielile politicienilor, a presei lor și a poliției corupte. Resursele statului au fost cheltuite pentru această încercare eșuată de a mă închide. Nu mi-e frică, voi riposta!”, a scris ea în al doilea mesaj, postat în limba engleză.

Ea scrisese duminică pe Facebook postarea incriminată după ce în spațiul public au apărut imagini cu un polițist care, în timpul protestului comun al fermierilor și transportatorilor, a scos arma din dotare.

Poliția română a anunțat duminică printr-un comunicat că polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 18 Poliție s-au sesizat din oficiu cu privire la infracțiunea de ,,instigarea publică la săvârșirea de infracțiuni”. ”În urma activităților specifice efectuate de către polițiști, a fost identificată persoana care administrează contul de pe respectiva rețea de socializare. În urma relaționării cu Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, a fost emis un mandat de aducere, pe numele femeii, în vârstă de 36 de ani. Astfel, în baza mandatului de aducere, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Secției 13 Poliție, aceasta a fost condusă la sediul subunității de poliție, în vederea audierii. Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Secției 18 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de “instigarea publică”, faptă prevăzută de articolul 368 din Codul Penal.

Context. Protestul transportatorilor și fermierilor de la Constanța a implicat, sâmbătă seara, multă agitație în rândul participanților, la un moment dat fiind necesară intervenția polițitilor SIAS. Unul dintre polițiști chiar a scos arma și s-a urcat pe mașina unuia dintre șoferii care s-a pornit să treacă printr-o zonă restricționată, așa cum reiese din imaginile video care au fost distribuite în spațiul public.