Acţionarii One United Properties au estimat un profit net în creştere cu 17% pentru acest an, determinat de majorarea volumului de vânzări de proprietăți rezidențiale

Dezvoltatorul imobiliar One United Properties vizează venituri consolidate de 1,7 miliarde de lei pentru acest an, în creştere cu 15% faţă de rezultatul din 2023, şi un profit net de 525,2 milioane de lei, în creştere cu 17%, potrivit deciziei acţionarilor reuniţi joi în Adunarea Generală, transmite Agerpres.

Rezultatul din activitatea operaţională este estimat la 687,6 milioane de lei, în 2024, în urcare cu 22%, determinată de majorarea volumului de vânzări de proprietăţi rezidenţiale. Profitul brut consolidat vizat este de 617,5 milioane de lei, cu 16% mai mare decât rezultatul din 2023, în timp ce profitul net este estimat să ajungă la 525,2 milioane de lei în 2024, în creştere cu 17% faţă de 2023, cu o marjă netă anticipată de 30%, se arată într-un comunicat al companiei.

În cadrul AGA, acţionarii au aprobat, printre alte puncte, distribuirea celei de-a doua tranşe a dividendelor din profitul anului 2023, bugetul pentru anul 2024 şi au ales membrii Consiliului de Administraţie. Cvorumul AGA a fost de peste 80%.

„Strategia ONE 2030 include o serie de obiective ambiţioase, precum extinderea noastră în piaţa rezidenţială din Bucureşti, consolidarea poziţiei în sectorul de birouri şi intrarea în industria ospitalităţii. Pe măsură ce ne dezvoltăm, suntem la fel de dedicaţi menţinerii celor mai înalte standarde de guvernanţă corporativă, asigurând transparenţă şi integritate în toate activităţile noastre. Aceste elemente sunt vitale, deoarece vizează nu numai creşterea financiară, ci şi expansiunea sustenabilă a poziţiei de lider a One United Properties”, a declarat Claudio Cisullo, preşedintele Consiliului de Administraţie al One United Properties, în comunicatul citat.

În 2023, One United Properties a înregistrat o creştere a cifrei de afaceri consolidate cu 31%, ajungând la 1,5 miliarde de lei, un record pentru grup. Această creştere a fost stimulată de o piaţă rezidenţială dinamică, cu vânzări care au crescut cu 47% faţă de anul precedent, ajungând la 1,1 miliarde de lei, şi o creştere de 63% a veniturilor din chirii, care s-au ridicat la 128,4 milioane de lei.

Profitul brut a atins 531,7 milioane de lei anul trecut, marcând o creştere de 11% la nivel normalizat, comparativ cu anul anterior. Indicatorul loan-to-value brut a fost de 28% la sfârşitul anului 2023, în timp ce datoria netă a fost de 12% din activele totale de 5 miliarde de lei.

Pentru anul 2023, One United Properties propune distribuirea unui dividend brut total de 75,9 milioane de lei. Prima tranşă a dividendelor brute de 37,9 milioane de lei a fost aprobată în AGA din octombrie 2023 şi a fost distribuită la 31 ianuarie 2024. Pentru AGA din aprilie 2024, Consiliul de Administraţie a propus aprobarea celei de-a doua tranşe de 37,9 milioane de lei către acţionari. După aprobarea din cadrul AGA, dividendul brut de 0,01 de lei per acţiune va fi plătit pe 15 iulie 2024. Politica de dividende a One United Properties include plata dividendelor de două ori pe an.

Compania îşi propune să majoreze capitalul social cu 350 de milioane de lei, prin emiterea a 1.750.000.000 de acţiuni noi. Acţiunile vor fi oferite, respectând dreptul de preferinţă, tuturor acţionarilor care deţin acţiuni ONE la data de 6 august 2024, la o valoare nominală de 0,2 lei. Pentru a subscrie pentru o acţiune nouă, acţionarii trebuie să deţină 2,1879186 drepturi de preferinţă. Mai mult de jumătate din capitalul pe care compania intenţionează să-l atragă este deja asigurat de cei doi cofondatori şi membri executivi ai Consiliului de Administraţie, Victor Căpitanu şi Andrei Diaconescu, precum şi de Preşedintele Consiliului, Claudio Cisullo, şi membrul Consiliului, Marius Diaconu.

„Acţionarii au aprobat şi o potenţială emisiune de obligaţiuni de până la 300 de milioane de euro în următorii trei ani. Acest punct pe ordinea de zi a fost propus acţionarilor pentru a permite companiei să optimizeze costurile de finanţare şi să refinanţeze datoriile existente cu obligaţiuni corporative emise la termeni mai favorabili. Compania nu are intenţia de a emite obligaţiuni corporative în viitorul apropiat, iar refinanţarea potenţială a datoriilor prin intermediul obligaţiunilor corporative este condiţionată de o scădere a ratelor dobânzilor”, se precizează în comunicat.

Compania One United Properties este tranzacţionată la Bursa de Valori Bucureşti, iar acţiunile sale sunt incluse în mai mulţi indici precum BET, STOXX, MCSI, FTSE, ROTX şi CEEplus.