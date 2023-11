Acord pe bugetul Uniunii Europene pentru 2024 între Parlamentul European și Consiliul UE

Consiliul și Parlamentul European au ajuns astăzi la un acord cu privire la bugetul anual al UE pentru 2024. Bugetul de anul viitor se concentrează puternic pe principalele priorități de politică ale UE și reacționează la contextul geopolitic dificil în prezent, arată un comunicat al Consiliului Uniunii Europene.

Totalul angajamentelor este stabilit la 189,4 miliarde euro.

„360 de milioane EUR au fost păstrate la dispoziție în limitele plafoanelor de cheltuieli din cadrul financiar multianual actual pentru 2021-2027, permițând UE să reacționeze la nevoi imprevizibile. Plățile totale se ridică la 142,6 miliarde euro.”

Notă: Angajamentele sunt promisiuni obligatorii din punct de vedere juridic de a cheltui bani pe activități care sunt implementate pe parcursul mai multor ani. Plățile acoperă cheltuielile care decurg din angajamentele asumate în cursul anului curent sau al anilor anteriori.

„Mă bucur că am ajuns la un acord cu privire la bugetul de anul viitor. Acest lucru ne va oferi mijloacele de a ne concentra asupra domeniilor prioritare ale UE, păstrând în același timp suficientă libertate financiară pentru a răspunde circumstanțelor neprevăzute. De asemenea, asigură o abordare realistă, ținând cont de contextul economic și geopolitic actual, de interesele contribuabililor și de nevoia de a răspunde noilor provocări care pot apărea în 2024, a spus Esperanza Samblás, secretar de stat spaniol și negociator șef al Consiliului pentru bugetul UE 2024, citată în comunicatul Consiliului.

Aici – tabelul defalcat al bugetului agreat la finalul negocierilor din noaptea de vineri spre sâmbătă, 11 noiembrie.

Siegfried Mureșan, negociator-șef al Parlamentului European, a explicat pe Facebook că „după 16 ore întregi de negocieri, am reușit, în toiul nopții, să ajungem la un acord final cu Consiliul Uniunii Europene privind Bugetul UE pentru 2024, în valoare de peste 189 de miliarde de euro. Cel mai important lucru: am reușit să respingem tăierile propuse de Consiliu și am crescut alocările în domenii-cheie: cercetare, Programul „Erasmus+”, tinerii fermieri, Vecinătatea Europei, inclusiv Republica Moldova, siguranța UE. Este un acord bun. Bun pentru România și bun pentru Europa.”

Alte detalii din postarea lui Siegfried Mureșan: