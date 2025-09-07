Academia militară a SUA West Point anulează ceremonia prin care îl onora pe Tom Hanks ca „cetăţean american remarcabil” / Actorul a făcut donații democraților și l-a susținut pe Biden în campanie

Asociaţia absolvenţilor Academiei Militare a Statelor Unite, sau West Point, a anunţat în luna mai că îi va acorda lui Tom Hanks, câştigător a două premii Oscar, premiul Sylvanus Thayer 2025, care este oferit unui „cetăţean remarcabil al Statelor Unite ale Americii, ale cărui servicii şi realizări în interesul naţional exemplifică devotamentul personal faţă de idealurile exprimate în motto-ul West Point: «Datorie, Onoare, Ţară»”.

Acum, Asociaţia Absolvenţilor West Point a anulat ceremonia de onorare a actorului cu doar câteva săptămâni înainte de data la care urma să aibă loc, relatează The Washington Post, citat de News.ro.

În filmul „Forrest Gump”, personajul principal, interpretat de Tom Hanks, primeşte Medalia de Onoare a Congresului din partea preşedintelui Lyndon B Johnson. În viaţa reală, se pare că Hanks nu va mai primi o altă distincţie militară.

Într-un e-mail adresat corpului profesoral, colonelul în rezervă Mark Bieger a declarat că această decizie va permite Academiei să „îşi continue concentrarea asupra misiunii sale principale de a pregăti cadeţii să conducă, să lupte şi să câştige ca ofiţeri în cea mai letală forţă din lume, Armata Statelor Unite”.

Pe lângă cariera sa de actor, Hanks a fost purtător de cuvânt naţional pentru Memorialul celui de-al Doilea Război Mondial din Washington DC şi a susţinut campania de strângere de fonduri a regretatului senator republican Bob Dole pentru crearea Memorialului Dwight D Eisenhower, potrivit anunţului iniţial al asociaţiei absolvenţilor.

Nu este clar în ce fel onorarea lui Hanks intră în conflict cu „pregătirea cadeţilor”, dar actorul a făcut donaţii democraţilor, a primit Medalia Prezidenţială a Libertăţii de la Barack Obama şi l-a susţinut pe Joe Biden în alegerile prezidenţiale din 2020.

De la preluarea celui de-al doilea mandat, Donald Trump a întreprins o serie de acţiuni împotriva celor pe care îi consideră duşmani. De exemplu, a revocat autorizaţiile de securitate şi detaliile unor persoane din administraţia Biden şi ale unor persoane care au lucrat în prima sa administraţie şi pe care le-a considerat „rele” sau „neloiale”; a blocat accesul unor organizaţii de ştiri la spaţiul de lucru al Pentagonului şi la conferinţele de presă ale Casei Albe; şi a revocat autorizaţiile de securitate şi a investigat firmele de avocatură care erau „foarte, foarte necinstite”.